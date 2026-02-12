Playnance transforme les créateurs en propriétaires de plateformes avec des entreprises numériques à 1 $

Playnance a étendu son programme de partenariat mondial, Be The Boss, via PlayW3, la plateforme de jeux sociaux Web3 construite et exploitée par Playnance. Le programme permet à des particuliers de lancer une plateforme de Casino Social entièrement personnalisée et opérationnelle en quelques minutes, sans aucune configuration technique ni processus d'intégration complexe. Pour une inscription symbolique de 1 $, les partenaires reçoivent une plateforme en direct sous un sous-domaine unique, capable de générer des revenus et des paiements quotidiens sur la blockchain grâce à l'infrastructure de PlayW3. Le modèle repose sur un partage des revenus à 50/50, l'un des plus élevés du secteur, avec des paiements automatisés envoyés chaque jour directement sur le portefeuille (wallet) des partenaires.

Plus largement, ce ticket d'entrée à 1 $ reflète une mutation profonde de l'économie numérique : l'infrastructure et la distribution des plateformes ne sont plus réservées à ceux qui possèdent un capital important ou des équipes de développement. Désormais, la propriété d'une entreprise numérique devient immédiate et accessible à l'échelle mondiale dès le premier jour.

Un modèle de propriété réelle

Contrairement aux modèles d'affiliation classiques, Be The Boss offre une véritable propriété de plateforme plutôt qu'une simple monétisation de trafic. Chaque partenaire, appelé « Boss », gère une expérience complète de Casino Social propulsée de bout en bout par l'infrastructure blockchain propriétaire de Playnance. Une fois activées, les plateformes sont immédiatement en ligne, permettant aux partenaires de se concentrer sur la croissance de leur communauté et l'engagement des utilisateurs.

Chaque plateforme de "Boss" agit également comme un nœud de distribution décentralisé pour l'écosystème PlayW3. À mesure que de nouveaux Boss lancent leur activité, l'écosystème se développe de manière organique par la portée communautaire plutôt que par un marketing centralisé.

Une infrastructure complète et automatisée

Chaque plateforme donne accès à plus de 10 000 jeux de casino social on-chain, ainsi qu'à des marchés de prédiction, des événements sociaux sportifs, des jeux de type "crash", des tournois et des jackpots. Toute la technologie, le support client et les règlements sur la blockchain sont gérés par Playnance via PlayW3, garantissant transparence et simplicité opérationnelle.

Le programme Be The Boss est déjà opérationnel dans le monde entier.

Plus de 2 000 partenaires ont déjà rejoint le réseau.

Plus de 1,9 million de dollars ont été reversés aux Boss à ce jour.

Plus de Un pool de partenaires de 250 millions de dollars a été alloué pour soutenir les revenus à long terme.

« Nous pensons que l'accès aux opportunités numériques ne devrait pas être limité par des barrières financières ou techniques », a déclaré Pini Peter, PDG de Playnance. « Be The Boss a été conçu pour rendre la propriété de plateforme accessible et pratique. Ce modèle est déjà en direct, fonctionne à grande échelle et est porté par l'engagement réel plutôt que par le simple battage médiatique. »

Au cœur de l'économie : le G Coin

Le G Coin est le jeton utilitaire qui alimente l'activité de la plateforme et la distribution des gains. À mesure que les plateformes se multiplient, l'utilisation du G Coin augmente, créant une boucle économique où la croissance des partenaires étend la distribution, et où l'activité des utilisateurs renforce la demande pour le jeton.

À propos de Playnance

Fondée en 2020, Playnance est une société d'infrastructure Web3. Elle développe des plateformes on-chain non-custidiales conçues pour permettre aux utilisateurs grand public d'interagir avec la blockchain via des expériences familières du Web2.