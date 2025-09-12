Gamesley se proclame la première plateforme Play-To-Earn

La plateforme Gamesley est conçue pour offrir aux joueurs occasionnels la possibilité de jouer à des jeux qu'ils apprécient et qui offrent des récompenses en cryptomonnaie. Le monde du jeu réclamait ce genre de plateforme depuis un certain temps, car les joueurs cherchent à récupérer de l'argent en passant du temps à jouer aux jeux qu'ils aiment.

Gamesley a été lancée en mars 2025 et a connu une croissance exponentielle en peu de temps. Ils se sont initialement lancés sur leur site web ainsi qu'avec une Progressive Web App, qui ne nécessite aucun téléchargement et accroît l'accessibilité pour les joueurs du monde entier. Cela signifie que les barrières à l'entrée sont faibles, et de nombreuses personnes peuvent s'essayer à être payées pour jouer avec facilité. En raison de la demande populaire, l'entreprise a prévu de lancer son application sur iOS et Android d'ici la fin de 2025.

L'idée d'utiliser la crypto dans ces jeux P2E de nouvelle génération s'inscrit dans le contexte d'une augmentation générale de la popularité des cryptomonnaies à travers le monde. Les cryptomonnaies ont en effet gagné en popularité grâce à leurs transactions rapides et sécurisées, qui sont devenues compétitives et plus largement établies dans le monde entier. En raison de cette popularité croissante, la concurrence pour la crypto a augmenté, ce qui peut en fait rendre difficile pour les nouveaux venus de déterminer quelle est la meilleure crypto à acheter. Heureusement, des sites web comme 99bitcoins proposent une liste des meilleures cryptos disponibles aujourd'hui (Source : https://99bitcoins.com/kr/cryptocurrency/best-crypto-to-buy/).

Pourquoi Gamesley est-il si populaire ?

Les débuts modestes de Gamesley ont été propulsés par leur partenariat avec GameMonetize, le plus grand fournisseur de jeux occasionnels. Cela permet aux joueurs d'avoir un accès instantané à de nombreux jeux différents. Il n'a fallu que moins de 4 mois à Gamesley pour attirer 15 000 joueurs et verser un total de 35 000 $ en paiements crypto. Leur attrait repose sur la nature accessible de Gamesley, ainsi que sur le système de niveaux qui permettent aux joueurs de commencer à jouer gratuitement et de gagner immédiatement des gains. Les joueurs peuvent ensuite obtenir des mises à niveau optionnelles, leur permettant de gagner 10 $ par jour en fonction de leurs minutes de jeu, la plupart des utilisateurs n'ayant besoin d'y consacrer qu'environ 10 à 50 minutes par jour pour obtenir ces paiements.

La beauté de cette plateforme est que les joueurs peuvent gagner des paiements en monnaie réelle pour de la monnaie numérique sans avoir à dépenser quoi que ce soit en achats intégrés. Cependant, les récompenses ont tendance à être créditées sur les comptes des joueurs au fur et à mesure qu'ils gagnent, mais elles peuvent aussi être retirées chaque semaine en cryptomonnaies. Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de cryptos différentes, y compris toutes les plus importantes, comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Tron et l'USDT.

Confidentialité et inclusion

L'interface utilisateur et le design de Gamesley permettent une expérience de jeu fluide et facile, et une expérience inclusive. La plateforme évite les réglementations KYC (Know Your Customer, ou connaissance du client) fastidieuses, ce qui préserve l'anonymat des personnes et maintient une cybersécurité similaire à celle de ses prédécesseurs, les casinos en ligne.

Les classements en temps réel et les rapports de gains ont permis à Gamesley de favoriser une grande communauté, qui ne cesse de croître mois après mois. Cet aspect communautaire est quelque chose sur lequel la plateforme prospère et qu'elle soutient davantage avec son « Programme d'Associés par Pays », qui permet aux ambassadeurs des régions locales de gagner des récompenses supplémentaires allant jusqu'à 10 000 $ en échange du développement de communautés locales et de l'expansion de la marque Gamesley.

Un mouvement culturel

Avec de nombreux jeux différents et une adoption généralisée dans le monde entier, la plateforme offre des récompenses crypto aux joueurs de tous les jours avec une philosophie qui place l'entreprise en très bonne position pour l'avenir. L'entreprise cherche à s'établir comme plus qu'une simple plateforme de jeu, mais plutôt comme un mouvement culturel plus large qui redéfinit le fonctionnement du jeu occasionnel et transforme le jeu en une forme plus authentique d'autonomisation numérique pour des personnes qui, autrement, ne pourraient pas accéder à ce genre de communauté. Au fur et à mesure que les plateformes se développent, la bibliothèque de jeux disponibles est sûre de s'étendre à des titres plus importants et aux derniers blockbusters.