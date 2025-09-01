Actualité
Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 33) : Mario Kart World est le roi, mais Mafia 4 tient bon

Source: SELL

Pour ne pas changer, les exclusivités Nintendo Switch se vendent comme des petits pains, mais Mafia: The Old Country continue de séduire les joueurs.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 33

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Un classement encore une fois dominé par les jeux Nintendo Switch, même si Mafia 4 tient bon et réussi à rester sur le podium.

Mario Kart Word est en tête des ventes, accompagné par Mafia: The Old Country et Donkey Kong Bananza sur le podium. Nous retrouvons ensuite Mario Kart 8 Deluxe en quatrième place et Minecraft: Nintendo Switch Edition en cinquième et dernière position. 

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 11 au 16 août 2025 :

1 - Mario Kart World (Switch 2)

 Mario Kart World vignette 25 05 2025
TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2

2 - Mafia: The Old Country (PS5)

 Mafia The Old Country vignette 03 07 2025
TEST Mafia: The Old Country, la Sicile en habits de gangster

3 - Donkey Kong Bananza (Switch 2)

 Donkey Kong Bananza image
TEST Donkey Kong Bananza : l’art de la destruction

4 - Mario Kart 8 Deluxe (Switch 1)

 Mario Kart 8 Deluxe Pass Circuits additionnels vague 2 44 28 07 2022
TEST - Mario Kart 8 Deluxe : que vaut cette version Nintendo Switch ?

5 - Minecraft: Nintendo Switch Edtion (Switch 1)

 Minecraft Nintendo Switch Edition images
