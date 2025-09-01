Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 33) : Mario Kart World est le roi, mais Mafia 4 tient bon

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 33





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Un classement encore une fois dominé par les jeux Nintendo Switch, même si Mafia 4 tient bon et réussi à rester sur le podium.

Mario Kart Word est en tête des ventes, accompagné par Mafia: The Old Country et Donkey Kong Bananza sur le podium. Nous retrouvons ensuite Mario Kart 8 Deluxe en quatrième place et Minecraft: Nintendo Switch Edition en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 11 au 16 août 2025 :