Highguard : un FPS free-to-play par des vétérans en guise de « one more thing » aux Game Awards

Chaque année, à la fin de la cérémonie des Game Awards, Geoff Keighley nous gratifie d'un « one more thing ». Une ultime présentation pour conclure la soirée en apothéose avec, généralement, un gros jeu. L'année dernière, nous avions eu droit à la première bande-annonce d'Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog (Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us). Excusez du peu ! Cette année, la cérémonie des Game Awards 2025 s'est conclue avec l'annonce d'Highguard :





Highguard, par les créateurs de Titanfall et Apex Legends





Le titre est développé par Wildlight Entertainment, un studio fondé par Chad Grenier et Dusty Welch, les créateurs de Titanfall et d'Apex Legends. Sans surprise, Highguard sera un jeu de tir à la première personne PvP free-to-play, avec des raids. Voici une brève présentation du jeu :

Les créateurs d'Apex Legends et Titanfall vous présentent Highguard, un jeu de tir JcJ où les joueurs chevauchent, combattent et mènent des raids en incarnant des mercenaires, des pistoleros arcaniques envoyés pour combattre afin de prendre le contrôle d'un continent mythique. Affrontez les équipes rivales des mercenaires pour prendre possession du brise-bouclier, puis pénétrez dans la base ennemie et détruisez-la pour sécuriser votre territoire dans ce tout nouveau type de jeu de tir.

Oui, ce « one more thing » des Game Awards 2025 manquait clairement de saveur, les spectateurs européens étaient déçus d'être restés éveillés jusqu'à 5h du matin pour ça. Mais, qui sait, Highguard peut créer la surprise, comme l'a fait ARC Raiders il y a quelques mois.

Quand sortira Highguard ?





Le jeu sera bientôt disponible, la date de sortie d'Highguard est fixée au 26 janvier 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Cdiscount.