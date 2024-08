Arena Breakout: Infinite, du gameplay et déjà un gros chiffre pour le FPS tactique free-to-play

MoreFun Studios développe actuellement Arena Breakout: Infinite, un jeu de tir tactique à la première personne avec des mécaniques d'extraction shooter, jouable en free-to-play sur PC. Le titre s'est offert une nouvelle bande-annonce de gameplay à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2024 :

Pour faire monter un peu plus la hype, MoreFun Studios annonce qu'Arena Breakout: Infinite a déjà « atteint un million d'utilisateurs enregistrés », alors que le titre vient d'être lancé en Early Access sur son site officiel. Le développeur compte bien marquer le coup et dévoilera ce qui attend les fans sur son stand B-051 au Hall 6 de la gamescom.

Arena Breakout: Infinite est un jeu de tir tactique immersif. Rejoignez une communauté équilibrée et compétitive pour tirer, piller et frayer votre chemin vers la richesse. Avec des visuels et audios réalistes, triomphez de batailles difficiles où les enjeux sont élevés, mais où les récompenses le sont encore plus. Entrez dans l’arène, devenez riche, et sortez... mais soyez prêt à vous battre pour survivre.