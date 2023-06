RGG Summit Summer 2023 : du gameplay inédit de Like a Dragon Gaiden et une cinématique d'Infinite Wealth présentés

Après la diffusion de bandes-annonces dans le cadre du Summer Game Fest, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio viennent de diffuser leur RGG Summit Summer 2023, servant à nous présenter de nouveaux détails concernant les deux prochains jeux de la licence : Like a Dragon: Infinite Wealth aussi connu sous l'intitulé Ryu Ga Gotoku 8 et Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Pas d'annonce fracassante cette fois, mais tout de même de quoi satisfaire les fans.

C'est dans un premier temps deux aperçus de gameplay avec Joryu (le nouveau nom pris par Kazuma Kiryu) en action qui nous ont été servis en plus de la rediffusion du récent trailer, avec ses différents styles de combat (à partir de 19:00). D'un côté, il pourra combattre de manière classique comme dans les anciens jeux avec le Style Yakuza et de l'autre avec le Style Agent faisant usage de gadgets et s'inspirant des films d'espionnage. Cette nouvelle aventure se déroulera trois ans après les évènements de Yakuza 6, principalement dans le quartier de Sotenbori à Osaka, ainsi qu'à Yokohama. Plusieurs personnages principaux et leurs acteurs ont également été introduits et sont montés sur scène pour discuter : Kazuma Kiryu (Takaya Kuroda), Homare Nishitan (Kim Jaeuck), Yuki Tsuruno (Yoshiyuki Yamaguchi), Kosei Shishido (Yasukaze Motomiya) et Akame (First Summer Uika).

Du côté de Like a Dragon: Infinite Wealth, la récente bande-annonce n'est rien d'autre qu'une cutscene du jeu, dont l'action prendra place à Yokohama ainsi qu'à l'étranger comme le montrait justement le trailer, à priori à Hawaï même si rien n'a été confirmé à ce sujet. Une conversation assez amusante entre Ichiban Kasuga (Kazuhiro Nakaya) et Kazuma Kiryu a été diffusée (à partir de 1:00:10), attention aux spoilers toutefois.

Pour terminer, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio nous invitent déjà à assister à un RGG Summit Fall 2023 prévu en septembre. Nous ne tarderons donc pas à découvrir de nouveaux détails concernant ces deux jeux. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name est attendu le 9 novembre 2023 tandis que Like a Dragon: Infinite Wealth sortira au début de l'année 2024, sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Windows).

Les récents épisodes de la licence peuvent être retrouvés sur Amazon.

Lire aussi : Like a Dragon: Infinite Wealth, son producteur tente de justifier le titre occidental de ce Ryu Ga Gotoku 8