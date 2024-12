Splitgate 2 : encore du gameplay pour le FPS free-to-play avec des portails

Malgré sa direction artistique assez convenue, Splitgate avait réussi à séduire les amateurs de jeux de tir nerveux avec une mécanique de gameplay très intéressante. Les joueurs pouvaient utiliser des portails pour voyager rapidement sur la carte et surprendre leurs adversaires. Un FPS free-to-play qui a séduit plus de 18 millions de joueurs sur ordinateurs et consoles, mais qui a été abandonné après son passage en version 1.0, 1047 Games préférant se concentrer sur sa suite.

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce de Splitgate 2, à découvrir ci-dessus. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose de neuf, il s'agit d'une version un peu plus dynamique d'une précédente vidéo diffusée en août dernier, mais c'est toujours l'occasion d'admirer ce gameplay nerveux et ces portails.

La célébrité ne te fait pas peur ? Tu trépignes d'impatience d'entendre 100 000 fans hurler ton nom ? Tu rêves de gloire et d'admiration ? Alors rejoins la Sol Splitgate League, où un avenir radieux t'attend : il faut une équipe pour ramener la coupe à la maison, mais seule une personne arrivera au sommet du classement. Joue en équipe. Ne compte que sur toi-même. Enfile ta combinaison et plonge au cœur de l'action en incarnant un As d'élite dans Splitgate 2, un jeu de tir gratuit en 4c4, qui redéfinit les codes pour obtenir la première place. Choisis ta faction, personnalise tes armes, perfectionne tes aptitudes de portail, et joue avec tes acolytes pour trouver la gloire dans une arène galactique. Domine l'arène avec l'arme ultime : le pistolet à portail. Fais pencher la balance en ta faveur en amorçant des combats multidimensionnels grâce aux portails pour encercler ton adversaire, ou utilise tes compétences physiques futuristes pour éliminer ton ennemi en faisant des sauts spectaculaires. L'avenir de Splitgate repose sur des armes à portail rapides, avec des modes de jeu axés sur les objectifs et des cartes futuristes. Enrichis tes compétences en développant de nouvelles capacités pour chaque faction, améliore tes armes, et maximise le potentiel de ton équipement. File sur le champ de bataille en incarnant un agile Aeros, contrôle le chaos et le temps sous les traits d'un Meridian stratégique ou tire à tout va grâce au pouvoir brut d'un Sabrask. Utilise les aptitudes dynamiques et les différentes armes selon ton style de jeu pour être à ton avantage. Combine les factions pour créer la meilleure équipe possible. Recrute tes amis et rejoins la compétition pour gagner le respect de toute la galaxie. Prends le contrôle du secteur pendant que tes amis ralentissent vos adversaires et ouvrent des portails un peu partout. Faites front et écrasez vos ennemis pour remporter la victoire.

Splitgate 2 n'a toujours pas de date de sortie précise, il est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, en free-to-play. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.