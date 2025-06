PlayStation 6 : Hideaki Nishino fait une déclaration rassurante quant à l'avenir des consoles de Sony

Comme nous l'avons déjà vu dans notre article dédié, Sony Interactive Entertainment a fait le point sur sa situation et son orientation pour l'avenir lors d'une présentation dédiée au segment Game & Network Service (G&NS). Lors d'une session de questions-réponses avec J. Justin Hill (Senior Vice President, Finance & Investor Relations, Sony Corporation of America) qui s'en est suivi, son président Hideaki Nishino a été interrogé quant au besoin de proposer une prochaine console de salon aka la PlayStation 6 alors que le cloud gaming est désormais une option plutôt viable (voir à 2:45) et si SIE en développe donc une.

Voici ce qu'il a répondu :

Nous sommes [une entreprise de] cloud gaming depuis plus de onze ans. Nous avons déployé un service de cloud gaming pour les générations PS3, PS4 et PS5, et nous sommes très fiers de la qualité que nous offrons. Le streaming dans le cloud, via le PlayStation Plus Premium et au-delà de la version bêta du streaming cloud sur le PlayStation Portal, est une de nos solutions. Cependant, le modèle économique du cloud gaming doit être viable sur le long terme.

Le streaming dans le cloud progresse bien d'un point de vue technique, comme nous l'avons démontré avec ces offres, mais la stabilité du réseau de bout en bout est hors de notre contrôle. De plus, le coût par temps de jeu, plus élevé que sur les consoles traditionnelles, reste un défi.

Le cloud gaming offre de plus en plus aux joueurs une option supplémentaire pour accéder au contenu, mais nous sommes convaincus que la majorité des joueurs continuent de souhaiter jouer en local, sans dépendre des conditions du réseau. La PS5 et la PS5 Pro ont, je crois, confirmé cette hypothèse.

Notre activité liée aux consoles a évolué en une plateforme aux multiples facettes et nous bénéficions désormais d'un vaste écosystème de joueurs très engagés, tant sur les générations PlayStation 5 que PlayStation 4. Il est donc naturel que notre stratégie pour la prochaine génération de console suscite un vif intérêt.

Bien que nous ne puissions pas communiquer davantage de détails à ce stade, l'avenir de la plateforme est notre priorité. Nous nous engageons à explorer une nouvelle façon pour les joueurs d'interagir avec nos contenus et nos services.