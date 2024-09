PlayStation 6 : de premiers détails sur l'inévitable prochaine console de Sony

La semaine dernière, Sony Interactive Entertainment a dévoilé la PS5 Pro au cours d'une présentation technique par Mark Cerny, un modèle de luxe au tarif qui a clairement fait réagir les joueurs à travers le monde... et pas particulièrement en bien. Vendue sans lecteur de disques, elle ouvre potentiellement la voie au fait de vendre à prix d'or une console en kit tout en forçant le passage au tout dématérialisé, et ce pour des changements visuels qui sont loin d'être frappants en plus de n'avoir été montrés que sur des titres déjà sortis depuis un moment pour la plupart. À la vue de cette machine mid gen faisant le même effet que les déclinaisons d'appareils chez Apple, beaucoup ont dû penser à la prochaine véritable génération de consoles qui est inévitablement en préparation aussi bien chez Sony que Microsoft. Oui, nous parlons ici de la PlayStation 6, si tant est que la numérotation se poursuive, sur laquelle a toutes les chances de paraître le futur Physint de Kojima Productions, qualifié de jeu d'action-espionnage next-gen, qui a été officialisé en début d'année et dont le développement ne devrait vraiment débuter qu'en 2025. Eh bien, de premiers détails indirects qui ne sont pas des rumeurs viennent d'être dévoilés.

C'est un article de Reuters qui nous apprend qu'Intel et Broadcom ont perdu la bataille pour le contrat des futures puces qui équiperont la PS6, et ce dès 2022. Ces dernières seront donc encore une fois produites par AMD. Évidemment, Sony n'a pas commenté, tandis qu'AMD a simplement décliné. Pour rappel, la PS5 dispose d'un processeur (CPU) AMD Zen 2 ayant 8 cœurs / 16 threads cadencés à 3,5 GHz et d'une carte graphique (GPU) de type Radeon RDNA 2, qui va justement être amélioré avec le modèle Pro.

Outre tout l'aspect compétitif entre les différentes firmes citées, l'article soulève un point important qui est l'aspect rétrocompatibilité. En effet, en continuant de travailler avec AMD, il est tout à fait envisageable de penser que les jeux PS4 et PS5 pourront tourner sur cette future machine sans que cela demande un effort particulier et donc des coûts de R&D. Il s'agissait apparemment d'un sujet de discussion au cours des négociations avec Intel selon une source de Reuters. Pour autant, il est évidemment bien trop tôt pour se réjouir et nous avons sans doute largement le temps de voir venir avant que la PlayStation 6 ne soit d'actualité. Dans le cas de la PS4 Pro, elle était sortie en 2016 et la PS5 quatre ans après en 2020.

Quoi qu'il en soit, l'actuel modèle Slim est lui toujours vendu au prix de 549,99 € à la Fnac et à 549,00 € sur Amazon.

Lire aussi : Physint : « j'ai réalisé que les gens mouraient », Hideo Kojima explique pourquoi il revient aux jeux d'espionnage