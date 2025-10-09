PlayStation s'est complètement raté avec ce projet, les annulations s'enchaînent

Sony célèbre toujours les 30 ans de sa première console de salon. Le constructeur japonais avait lancé la PlayStation 30th Anniversary Collection, mais également une tournée mondiale avec PlayStation : Le Concert, promettant plus de 200 dates en Europe, au Royaume-Uni ou encore en Amérique du Nord. Une tournée qui devait se poursuivre jusqu'en 2026, mais c'est visiblement un échec.

PlayStation: The Concert ne séduit pas les Américains





Comme le rapporte VGC, Sony a discrètement annulé les futures dates de PlayStation: The Concert en Amérique du Nord pour cette fin d'année. Sur Ticketmaster, c'est l'hécatombe, la majorité des soirées prévues en 2025 est annulée : New York, Washington DC, Chicago, Boston, Philadelphie, de grosses villes sont concernées. Il reste encore quelques dates dans les prochains jours, comme à Red Bank, où la salle est très, très loin d'être complète. En toute logique, la tournée nord-américaine devrait reprendre un meilleur rythme en 2026, mais les organisateurs avaient déjà annulé des dates en Pologne, en Suède, en Norvège et en Italie et avaient reprogrammé des dates à l'été prochain en Allemagne et en Hongrie.

Un concert pas si mémorable ?





GEA Live, en charge d'assurer la tournée de PlayStation: The Concert, a confirmé l'annulation de ces dates en Amérique du Nord, sans vraiment en expliquer la raison. Mais depuis le début de la tournée, ces concerts ne passionnent pas les foules : la soirée se focalise surtout sur les franchises The Last of Us, God of War, Horizon et Ghost of Tsushima, occultant totalement certaines vieilles franchises cultes de Sony. Sans parler de la scénographie très inégale selon les jeux et leurs bandes-son.

