PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mai 2023 dévoilé

Un peu plus tôt dans la journée, nous avons eu droit aux habituelles indiscrétions de billbil-kun concernant les jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus au mois de mai, soit mardi prochain, succédant à ceux d'avril, que vous pouvez encore récupérer pendant quelques jours. Alors, est-ce que ces leaks sont une fois de plus avérés ?

Eh bien oui, nous pourrons donc récupérer aussi bien sur PS5 que sur PS4 le jeu de course GRID Legends, sorti l'an dernier et qui a été développé par Codemasters pour le compte d'Electronic Arts, Descenders de RageSquid pour descendre des pistes générées procéduralement au guidon de votre VTT et Chivalry II de Torn Banner Studios, une production multijoueur proposant des combats médiévaux à l'épée. Ils pourront être ajoutés à votre ludothèque jusqu'au 5 juin 2023.

Les sorties du PlayStation Plus pour mai 2023

Sackboy: A Big Adventure Jusqu'au 1er mai

Supports : PS5 et PS4 Meet Your Maker Jusqu'au 1er mai

Supports : PS5 et PS4 Tails of Iron Jusqu'au 1er mai

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour mai 2023

GRID Legends À partir du 2 mai

Supports : PS5 et PS4 Descenders À partir du 2 mai

Supports : PS5 et PS4 Chivalry II À partir du 2 mai

Supports : PS5 et PS4

Comme toujours, les ajouts de jeux dans le catalogue des abonnements Extra et Premium seront communiqués dans les prochaines semaines, sans doute assez rapidement puisque le premier jeu confirmé est attendu le 16 mai. Si vous n'êtes pas encore abonné, des cartes PSN sont en vente chez Micromania.

