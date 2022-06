POCO X4 GT : le tout nouveau smartphone avec écran LCD 144 Hz dévoilé

La marque POCO, de l'univers Xiaomi, va dévoiler aujourd'hui même son tout nouveau smartphone POCO X4 GT milieu de gamme voire plus. Autre nouveauté, le POCO F4 qui sera chargé du haut de gamme, mais toujours proposé à un tarif abordable.

Le POCO X4 GT ne dispose pas d'une dalle OLED, mais sa dalle LCD est de très haute qualité avec son affichage 6,6 pouces en définition FHD+, 2460 x 1080 pixels, et un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité parfaite. C'est à noter, car extrêmement rare dans cette gamme de prix, qu'on trouve plus communément dans le haut de gamme des smartphones gaming.

Cet écran LCD propose pas moins de 1 milliard de couleurs, dispose de la technologie DC Dimming pour le contrôle de la luminosité et également d'une réduction de la lumière bleue afin de protéger les yeux, de quoi concurrencer un écran OLED.

En plus d'être élevé, le taux de rafraîchissement est dynamique selon sept niveaux en fonction de la détection automatique du type d'activité de l'utilisateur, ce qui permettra une fluidité parfaite dans les jeux vidéo tout en préservant l'autonomie de la batterie à d'autres moments comme lorsque vous serez dans l'interface. La batterie propose par ailleurs une grosse capacité de 5080 mAh, avec support de la charge rapide filaire 67 W permettant une recharge ultra rapide du smartphone.

Le POCO X4 GT intègre un SoC Dimensity 8100 de MediaTek gravé en 5 nm (4 x ARM Cortex-A78 à 2,85 GHz et 4 x ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz), qui sera associé à 8 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage en UFS 3.1.

Pour éviter toute surchauffe lors d'activités soutenues comme le jeu vidéo, le POCO X4 GT intègre un système de refroidissement LiquidCool 2.0 avec une chambre à vapeur et sept couches à base de graphite pour une meilleure dissipation de la chaleur.

En attendant l'annonce officielle et le lancement mondial ce jour du jour Poco X4 GT, il reste encore une inconnue à savoir le prix, que des rumeurs annoncent sous les 500 €. La réponse sur le twitter officiel de la marque POCO aujourd'hui.