Pokémon Évolutions : Leaf part à la rencontre de Mewtwo dans un ultime épisode, La découverte

Toutes les bonnes choses ont une fin et c'est donc ce jeudi que se conclut la mini-série anniversaire Pokémon Évolutions, qui nous a fait voyager à travers les huit régions principales de cet univers au fil de ses épisodes. Le huitième est désormais sorti sur YouTube avec un retour où tout a commencé, Kanto.

Nous retrouvons donc Green (Leaf en japonais) telle qu'elle apparaît dans Pokémon: Let's Go, Pikachu et Évoli (vendus 44,99 € sur Amazon), s'aventurant sur le Pont Pépite pour se rendre à la Caverne Azurée, en quête du mystérieux 150e Pokémon, Mewtwo. Dans son sac se trouvent les deux Méga-Gemmes en lien avec cette créature, les Mewtwoïtes X et Y. Le rival de l'aventure, Trace, est également présent et à une courte avance sur la jeune fille avec qui une course poursuite s'engage dans la grotte.

Elaine (le nom canonique de l'avatar féminin) est aussi présente avec son Pikachu, pour une scène fort amusante et un combat rudement mené entre les deux jeunes filles. La démonstration de force de Mewtwo face à Méga-Tortank est elle un régal. Le mot de la fin revient au Professeur Chen, avec un beau message sur le monde de Pokémon sur fond d'un tour d'horizon de la région, où nous pouvons donc voir Blue (Green en japonais) et Red, suivi d'un appel où il fait évidemment référence à Meltan, apparu à l'occasion de ces remakes Switch.

Une fois de plus, la direction artistique est propre à cet épisode avec des plans fixes pour les décors du plus bel effet, un certain grain à l'image, des animations pour les Pokémon très réussies et quelques représentations des personnages assez... particulières, qui font limite penser à des fanarts (ce qui n'a rien de péjoratif).

Enfin, vous pouvez accéder à tous les épisodes de Pokémon Évolutions ci-dessous :