Pokémon Évolutions : des légendes prennent vie dans l'épisode 6 de la série du 25e anniversaire, Le souhait

La deuxième moitié des épisodes de Pokémon Évolutions a commencé à être diffusée la semaine dernière avec quelques minutes mettant en scène notre rival de Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Le rythme étant désormais hebdomadaire pour bien terminer l'année, place désormais à l'épisode 6, Le souhait, qui met à l'honneur la région d'Hoenn de la 3G, et plus précisément les évènements des remakes Rubis Oméga et Saphir Alpha.

En effet, Amaryllis de l'Épisode Delta y fait figure de protagoniste et de narratrice, racontant l'histoire de son peuple à Flora, venue explorer le Pilier Céleste. Ce récit sublimé par un style graphique bien choisi et des animations de qualité est l'occasion de mettre en scène le conflit entre Primo-Groudon et Primo-Kyogre, mais aussi Méga-Rayquaza, que la jeune fille souhaite invoquer pour détruire la nouvelle météorite menaçant Hoenn. Pas de Deoxys en revanche, mais un bref affrontement entre les Pokémon de Flora et Rayquaza, puis entre ce dernier méga-évolué et le Méga-Drattak d'Amaryllis, donnant lieu à un joli spectacle aérien. Espérons que nous en prenions encore plein la vue avec les deux derniers épisodes à venir.

