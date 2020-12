Pokémon GO : évènement et trailer pour la 6G, détails de la Saison des festivités et dates des Journées Communauté de décembre

Nous sommes désormais au mois de décembre et Pokémon GO a donc accueilli sa mise à jour majeure GO Beyond, dont l'un des principaux attraits pour les joueurs n'est autre que l'arrivée de la 6e Génération de monstres de poche dans nos mobiles. Plusieurs évènements traditionnels avaient été détaillés pour les semaines à venir, mais Niantic avait évidemment bien plus en stock, à commencer par une mise en avant des créatures de Kalos, qui ont au passage eu droit à leur trailer avec une 3D plus que réussie.

L'évènement en question a débuté hier soir, mercredi 2 décembre à 10h00 et se poursuivra jusqu'au mardi 8 décembre à 22h00. Voici la liste de ce à quoi vous pouvez vous attendre, du classique pour bien mettre en avant ces nouveaux arrivants sur nos terres :

Marisson, Feunnec, Grenousse, Sapereau, Passerouge, Hélionceau et Sonistrelle apparaîtront plus fréquemment dans la nature. En plus de ça, Trousselin apparaîtra dans la nature en France. Ces Pokémon seront toujours présents après la fin de l'évènement.

Les Pokémon suivants écloront des Œufs. Ils continueront d'éclore après la conclusion de l'évènement.

Sapereau, Passerouge et Hélionceau écloront des Œufs de 2 km.



Marisson, Feunnec et Grenousse écloront des Œufs de 5 km.



Psystigri et Sonistrelle écloront des Œufs de 10 km.

Hélionceau et Psystigri apparaîtront dans les Raids 1 étoile.

Appréciez une Étude de Terrain et des taches de recherche temporaires qui mèneront à la rencontre de Pokémon tels que Sapereau et Sapereau, en plus de Méga-Énergie pour Florizarre, Dracaufeu et Tortank.

Oui, le fameux « Œuf de Raid » précédemment évoqué et qui a eu droit à son teasing sur les réseaux n'était autre que Psystigri, pas de quoi fouetter un chat. Au passage, l'espace de stockage maximum a lui été augmenté et passe donc à 4 000.

Et ce n'est pas tout. GO Beyond s'est mis au contenu saisonnier et la Saison des festivités a donc débuté le 1er décembre à 8h00 et durera jusqu'au lundi 1er mars 2021 à la même heure. Au programme, des évènements pour célébrer les Pokémon de chaque région déjà incluses dans le jeu et l'occasion de capturer plus facilement certains d'entre eux.

Différents Pokémon vont éclore des œufs ! Caninos et Goélise écloront à partir d'Œufs 2 km, tandis que Balbuto et Couaneton écloront à partir d'Œufs 5 km. Lixy éclora lui d'Œufs 5 km que vous recevrez des récompenses du Suivi d'exploration au lieu de Couaneton. Otaria, Galekid et Lewsor n'écloront plus d'œufs.

Les Pokémon apparaissant plus souvent dans l'hémisphère nord cette saison incluent : Sabelette d'Alola, Goupix d'Alola, Otaria, Lokhlass, Teddiursa, Vivaldaim Forme Hiver et plus encore !



Les Pokémon apparaissant plus souvent dans l'hémisphère sud cette saison incluent : Caninos, Caratroc, Dynavolt, Cheniti, Darumarond, Vivaldaim Forme Été et plus encore!

Méga-Dracaufeu X, Méga-Ectoplasma et Méga-Blizzaroi seront les seuls Pokémon à apparaître dans les Méga-Raids en décembre ! Différents Pokémon méga-évolués apparaîtront dans les Méga-Raids au cours de la nouvelle année.

Méga-Dracaufeu X sera plus puissant durant la première quinzaine de décembre ! D'autres Pokémon méga-évolués peuvent devenir plus puissants à différents moments de la Saison des festivités.

Au cours de celle-ci, nous retrouverons aussi les Journées Communauté de décembre, les samedi 12 et dimanche 13 pour être précis, dont les stars seront tout simplement l'ensemble des Pokémon étant apparus dans les Journées Communauté de 2019 et 2020. Ils apparaîtront plus souvent en Raid et dans la nature. Et il y a également la Ligue de Combat GO avec sa Saison 6, sur laquelle nous reviendrons à part.

Si jamais vous avez encore une 3DS et que les créatures de Kalos vous font de l'œil, les jeux Pokémon X et Y sont toujours en vente sur Amazon, l'occasion ou jamais de découvrir cette région à l'inspiration française.