Pokémon GO : la Master Ball débarque enfin dans le jeu mobile !

Alors qu'il fêtera bientôt ses 7 ans d'existence, Pokémon GO a encore de nouvelles mécaniques à introduire pour dynamiser sa communauté. Ce sera encore le cas en cette fin de mois de mai avec l'apparition d'un objet bien connu des fans de la série : la Master Ball. Oui, alors que Poké Ball, Super Ball et Hyper Ball nous permettaient déjà d'attraper des créatures avec différents taux de capture, cette rare et célèbre Ball qui attrape à coup sûr sa cible va enfin être introduite.

Le premier exemplaire pourra être obtenu via une Étude spéciale à récupérer dans le cadre de la fin de la Saison 10, qui débutera le 22 mai. Elle pourra ensuite être utilisée sur n'importe quelle créature, mais il faudra bien évidemment la conserver pour les plus rares, comme les Pokémon légendaires apparaissant lors des Raids ou via l'Encens d’aventure quotidienne.



Dresseurs, dresseuses Pendant vos pérégrinations, vous avez peut-être entendu parler de la Poké Ball la plus performante à ce jour : la Master Ball. Elle permet d’attraper sans faute tous les Pokémon que vous rencontrez sur Pokémon GO, que ce soit dans la nature, via des Modules Leurre, après des Combats de Raid ou après avoir utilisé votre Encens d’aventure quotidienne. Cet objet puissant sera bientôt disponible pour tous les dresseurs de Pokémon GO. Quel Pokémon vous aidera-t-elle à attraper ? Étude spéciale de la Saison : Let's GO

Des Études spéciales gratuites seront disponibles tout au long de la saison 10 : Héroïsme croissant. L’étude finale débutera le 22 mai 2023 à 10h00 (heure locale). Le Professeur Willow aimerait vous faire part des derniers plans de la Team GO Rocket… et vous offrir un cadeau ! Vous avez jusqu’à la fin de la saison 10 : Héroïsme croissant, soit le 1er juin 2023 à 10h00 (heure locale), pour récupérer l’Étude spéciale. Les Dresseurs qui termineront l’Étude obtiendront une Master Ball en guise de récompense. On ne reçoit pas tous les jours une Master Ball rare et puissante. Utilisez-la à bon escient et gardez un œil sur les nouveautés de Pokémon GO pour en acquérir davantage.

