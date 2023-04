Monster Hunter Now : la licence de Capcom se décline sur mobiles en Pokémon GO-like par Niantic

Alors que nous attendons des nouvelles de Monster Hunter Rise: Sunbreak ce mercredi, c'est un projet entièrement inédit qui fait à présent parler de lui, un certain Monster Hunter Now. Non, aucun rapport avec la plateforme de NVIDIA, il s'agit là d'un énième jeu sur mobiles de Niantic utilisant la réalité augmentée, comme Pokémon GO évidemment ou plus récemment NBA All-World et le futur Marvel World of Heroes.

Cette fois, il ne sera donc pas question de capturer d'adorables créatures, mais d'en terrasser de redoutables, même si une fonction appelée Paintball permettra de ramener un monstre rencontré en déplacement chez nous afin de le combattre au calme seul ou avec un ami. Pour plus de détails, il faudra repasser, mais quelques visuels sont disponibles en page suivante pour se faire une idée. Le communiqué a également donné la parole à Ryozo Tsujimoto et John Hanke :

« Monster Hunter Now est un nouveau jeu Monster Hunter sans précédent qui incite les joueurs à sortir avec leur Palico et à rencontrer des monstres incroyables dans le monde réel », a déclaré Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter pour Capcom. « La technologie AR de Niantic offre une expérience de chasse "ici et maintenant", quelque chose qui peut être joué de manière casual, tout en honorant le gameplay et l'action liée à la chasse que seul Monster Hunter peut offrir. Sortons dans le monde réel et profitons de la chasse ! » « Monster Hunter Now sera l'expérience ultime pour tous ceux qui ont rêvé d'affronter des monstres épiques et de les combattre avec des amis », a déclaré John Hanke, fondateur et PDG de Niantic. « Rempli de créatures fantastiques, de chasse captivante et d'opportunités de travail d'équipe, avec les meilleurs graphismes possible sur les appareils mobiles, Monster Hunter Now est la franchise parfaite à faire entrer dans le monde réel. »

Le site officiel permet de s'inscrire pour tenter de participer à une bêta fermée qui aura lieu le 25 avril et où seulement 10 000 joueurs seront invités, la sortie du jeu étant prévue pour septembre 2023 sur iOS et Android.

