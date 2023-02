Pokémon Sleep : gameplay, collecte de dodos et Pokémon GO Plus + qui chante des berceuses, le jeu mobile refait surface

The Pokémon Company aura mis du temps à accoucher de Pokémon Sleep. Annoncé en 2019 aux côtés d'un accessoire appelé Pokémon GO Plus +, il vient d'être reconfirmé pour 2023 à l'occasion du Pokémon Day. Et après un simple logo à l'époque, nous avons enfin droit à une cinématique et une vidéo expliquant son gameplay.

Pokémon Sleep est conçu comme une expérience sympathique qui nous fera « aimer les matins » et « trouver notre meilleur sommeil », et qui nous encouragera à passer une bonne nuit sans utiliser notre téléphone (mais en le gardant à nos côtés). Nous devrons ainsi lancer l'application et passer le sommeil le plus long possible (pourquoi pas avec des sons relaxants pour nous aider), et suivant que nous ayons passé un Ptidodo, un Bondodo ou un Grododo (espérons-le, selon notre convenance personnelle), nous aurons accès à une partie différente dans la journée.

Notre mission consistera à étudier le sommeil des créatures avec le Professeur Néroli, sur une île où règne forcément un maître pionceur, Ronflex. Nous devrons y analyser les différents types de dodos des Pokémon, dans des postures parfois rares et souvent insolites, alors que des monstres rejoignent progressivement notre zone d'études.

Et comme prévu, l'expérience sera compatible avec un nouvel appareil, le Pokémon GO Plus +. Cette version améliorée de l'accessoire de Pokémon GO calculera notre temps de sommeil en étant pressée au coucher et au réveil (à priori, à vous de voir si vous voulez tricher ou non), sans passer par le téléphone. Il sera habité par un Pikachu virtuel pouvant nous chanter des berceuses, devenir plus proche de nous au fil des nuits et déclencher une alarme au réveil. Il sera aussi compatible avec Pokémon GO, permettant de faire tourner des PokéStops et lancer des Poké Balls sans passer par notre écran, d'intégrer nos données de sommeil pour des fonctionnalités encore inconnues et de débloquer un Ronflex exclusif portant un bonnet de nuit.

Le Pokémon GO Plus + sera disponible le 21 juillet, et Pokémon Sleep sera lui lancé dans le courant de l'été 2023, sur iOS et Android.