Pokémon GO : des revenus records en 2019 pour le jeu de Niantic

Comme s'il fallait rappeler que Pokémon GO était un carton sur iOS et Android, Sensor Tower vient de publier ses estimations de revenus du jeu de Niantic. Et il fallait s'y attendre, Pokémon GO a réalisé en 2019 sa meilleure année, de quoi sabrer le champagne.

En 2019, Pokémon GO a ainsi engendré 894 millions de dollars, c'est 10 % de plus que l'année dernière, mais cela permet surtout au titre de Niantic de battre le record de 2016, qui était de 832 millions de dollars de revenus. Il faut dire que les développeurs ont mis le paquet cette année, avec de nombreux évènements communautaires, mais également des nouveautés comme le mode Aventure entre copains, tandis que la Ligue de Combat GO est attendue dans les prochaines semaines.

Sensor Tower estime ainsi que Pokémon GO a engendré plus de 3,1 milliards de dollars depuis son lancement en 2016, des revenus à partager entre Niantic et The Pokémon Company.

