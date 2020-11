Pokémon HOME enfin compatible Pokémon GO, avec un Melmetal Gigamax gratuit à récupérer

Pour le moment, Pokémon HOME permettait de stocker des Pokémon de Let's Go, la Banque Pokémon ou Épée et Bouclier pour les envoyer ensuite dans Épée et Bouclier. Une compatibilité avec Pokémon GO était promise de longue date, et vient enfin d'être rendue disponible via une mise à jour.



Dès à présent, vous pouvez donc importer vos créatures de Pokémon GO dans Pokémon HOME. Et si vous avez déjà enregistré la créature dans le Pokédex du jeu Switch de votre choix, vous pourrez les transférer dans les titres de huitième génération. Certains monstres spéciaux de Pokémon GO ne peuvent être exportés, et notez que le chemin est unique : les créatures qui quittent Pokémon GO vers Pokémon HOME ne pourront pas revenir sur mobiles, seulement être amenés sur Switch. Tous les détails sur les modalités de transfert sont disponibles sur le site officiel.

Et comme prévu, lors de votre transfert d'un premier spécimen de Pokémon GO vers la version mobile de Pokémon HOME, vous recevrez un Melmetal en tant que Cadeau Mystère, qui sera doté du gène Gigamax ! Sachez tout de même que vous ne pourrez cependant pas lui faire manger de Maxi Soupe d'Isolarmure, la zone accessible via la première partie du Pass d’extension. Sinon, à chaque transfert de GO vers HOME, vous aurez le droit d'ouvrir la Boîte Mystère dans Pokémon GO pour capturer des Meltan pendant une durée limitée, une fonctionnalité auparavant réservée à une connectivité avec Let's Go.