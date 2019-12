Pokémon Masters : Mission Bingo et ajustement de la difficulté avec la mise à jour 1.5.0, Solgaleo et un défi de Noël en approche

L'opération sauvetage de Pokémon Masters, qui n'était pas un naufrage non plus avant que DeNA: ne s'en inquiète publiquement, durera jusqu'en mars prochain. Elle a déjà débuté avec un ajustement des objets d'amélioration et des récompenses, et des nouveautés en termes de contenu scénarisé.



Aujourd'hui, les développeurs enchaînent d'une belle manière avec la sortie d'un patch 1.5.0 rempli d'innovations en tout genre. Passage des défis récurrents sous la forme de Mission Bingo, renouvellement des challenges quotidiens, peaufinage du menu d'Échange d'Objets, mise à jour du tutoriel, ajustement de la difficulté, améliorations et correctifs de l'interface en tout genre, une bonne partie de l'expérience va plus ou moins faire peau neuve sur la forme.

Nouvelle Mission bingo ! La nouvelle fonction Mission bingo est disponible ! Les cartes de Mission bingo se déclinent en quatre niveaux de difficulté. Remplissez les missions qu'elles contiennent pour les terminer ! Cependant certaines cartes Mission bingo hebdomadaires changeront chaque semaine. Vous pouvez obtenir des récompenses en terminant une ligne (verticalement, horizontalement ou en diagonale), et vous pouvez recevoir d'autres récompenses en complétant toutes les missions figurant sur la carte. Remarque : Les récompenses pour les missions déjà complétées sont obtenues après l'ajout de cette fonction. Renouvellement des missions quotidiennes ! Le contenu et les récompenses pour les missions quotidiennes vont être renouvelés !

Le Coupon Journalier a été ajouté comme nouvelle récompense et peut être échangé contre toutes sortes d'objets utiles à l'entraînement !

Le Coupon Journalier a été ajouté comme nouvelle récompense et peut être échangé contre toutes sortes d'objets utiles à l'entraînement ! Date/heure de renouvellement

26/12/2019 à 7:00 Renouvellement du menu Échange d'objets ! De nouveaux objets ont été ajoutés aux onglets Journalier, Mensuel et Standard du menu Échange d'objets ! Les modifications s'effectueront selon le calendrier ci-dessous. Dans l'onglet Standard vous pouvez échanger des Coupon Journaliers contre des objets qui permettront d'améliorer votre personnage et les capacités Duo de votre Duo Pikachu !

Échanges journaliers et standards

26/12/2019 à 7:00

Échanges mensuels

01/01/2020 à 7:00 Mises à jour du tutoriel ! Des mises à jour ont été apportées à une partie du contenu du tutoriel ! Certaines fonctions étant déverrouillées à la suite des modifications apportées au tutoriel, les informations de zone des entraînements spéciaux : Techniques de combat ne sont plus disponibles. Dépassez vos limites

Lancez une attaque Relais

Renforcez votre équipement Remarque : Si vous avez déjà obtenu ces informations de zone, vous pourrez toujours y accéder même si vous ne l'avez pas encore terminé. Vous ne pourrez plus récupérer vos récompenses de 1ère fois pour les zones que vous n'aviez pas obtenues. Vous recevrez un cadeau de 100 diamants non payants avec ces mises à jour pendant la période ci-dessous. Période de distribution

Jusqu'au 25/12/2019 à 7:00 - 25/01/2020 à 6:59 Renouvellement d'épreuve ! Des ajustements ont été apportés à l'ordre, au nombre de tentatives et aux récompenses disponibles pour les épreuves. Essais restants Modifié de 3 fois à 1 fois Récompenses disponibles Montant avant la mise à jour triplé Informations de zone renouvelées Épreuve Attaque : Clément

Épreuve Tactique : Anis

Épreuve Soutien : Olga

Épreuve Renforcement : Adrien

Épreuve Pièces : Cardus

Épreuve Attaque : Flo

Épreuve Tactique : Marion

Épreuve Soutien : Kahili

Épreuve Renforcement : Sandra

Épreuve Pièces : Chrys

Épreuve Attaque : Danh

Épreuve Tactique : Spectra

Épreuve Soutien : Brice

Épreuve Renforcement : Lino

Épreuve Pièces : Strykna

Épreuve Attaque : Aragon

Épreuve Tactique : Lévy

Épreuve Soutien : Oléa

Épreuve Renforcement : Kunz

Épreuve Pièces : Tatia Remarque : Les difficultés Normal, Difficile et Très difficile de chaque épreuve sont sujettes à ces modifications. Après la mise à jour, vous pourrez obtenir les récompenses de 1ère fois une deuxième fois pour chacune des épreuves. Veuillez noter que même si le taux d'apparition des objets est à peu près le même qu'avant la mise à jour, les taux variables des objets qui peuvent être obtenus après les combats indiquent que le montant précédent ne sera peut-être pas triplé.

Ajustements de la difficulté ! Le niveau de difficulté Expert a été ajouté à toutes les zones du scénario principal (Coop). Heure/Date prévue

08/01/2020 à 7:00 Les niveaux de difficulté suivants ont également été ajustés. Niveaux de difficulté

Difficile



Très difficile Notes de mise à jour Les missions bingo ont été ajoutées.

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à l'écran de détails des Duos , dans les menus « Équipe » et « Collection », grâce à laquelle vous pouvez voir les animations et entendre les voix des personnages.

, dans les menus « Équipe » et « Collection », grâce à laquelle vous pouvez voir les animations et entendre les voix des personnages. Remarque : certains personnages ont dû être ajustés pour l'arrivée de cette fonctionnalité.

De nouvelles animations d' Appel Duo ont été ajoutées.

ont été ajoutées. Des améliorations ont été apportées pour réduire la chaleur produite par les appareils pendant les périodes de jeu.

Des améliorations ont été apportées afin de réduire la consommation de la batterie durant les périodes de jeu et d'accélérer les écrans de chargement.

La vitesse de jeu en mode coop a été accélérée.

L'interface utilisateur de certains écrans de sélection de zones et de fonctionnalités qui leur sont liées a été mise à jour.

L'ordre d'affichage de certains Tests de la zone bonus a été réorganisé.

a été réorganisé. Remarque : les Épreuves que l'on ne peut plus rejouer apparaissent maintenant en bas de la liste.

Certains écrans de chargement ont été mis à jour pour afficher des astuces de jeu.

Un bouton « Rechercher par nº d'équipe » a été ajouté à l'écran de sélection du mode Jeu en coop .

» a été ajouté à l'écran de sélection du mode . L'interface utilisateur de l'écran de sélection du mode Jeu en coop a été mise à jour pour permettre de relancer plus facilement le même combat.

a été mise à jour pour permettre de relancer plus facilement le même combat. Les fonctionnalités débloquées par la progression dans le jeu sont désormais visibles avant d'avoir rempli les conditions pour les utiliser.

Remarque : les conditions nécessaires à leur déblocage sont désormais affichées.

Les options d'affichage de l'interface ont été mises à jour pour que l'option « Ordre des actions » ait des boutons d'activation différents pour les combats solos et le mode coop.

Des tutoriels ont été mis à jour.

D'autres améliorations mineures du jeu ont été ajoutées, et certains bugs corrigés.

Tout cela s'ajoute aux Duos limités qui peuvent être débloqués en ce moment et ceux qui arriveront prochainement, tandis que d'autres mises à jour amélioreront encore le tout dans les mois à venir. Pour être complet, Solgaleo sera bientôt au cœur d'un nouvel Évènement Légendaire, et demain, pendant 24 heures seulement, un chapitre du mode Histoire nous fera retrouver Rosa et Cadoizo pour une mission spéciale Noël, avec visiblement un cadeau à la clé.