Pokémon Masters : Œufs, Batailles Légendaires et améliorations à gogo en approche

En octobre dernier, DeNA: annonçait ses plans pour changer Pokémon Masters en profondeur avec du contenu et des innovations en termes de gameplay. Les Missions Bingo, le Plateau Duo-Gemme et la Villa de Combat ont depuis été ajoutés, et l'expérience a connu des changements à tous les étages.

Et maintenant ? Les producteurs Yû Sasaki et Tetsuya Iguchi viennent de dévoiler leurs plans pour les mois à venir, et ils seront encore riches en nouveautés. Déjà, le nombre de combats nécessaires pour obtenir certains objets d'amélioration va diminuer, et des modifications seront faites pour les rendre moins redondants. Certaines batailles vont aussi donner plus d'avantages aux Types et aux créatures améliorées.



À part ça, la Bataille Légendaire sera lancée cet été, avec la possibilité d'utiliser encore plus de Duos lors d'un combat. Attendez-vous aussi à du contenu basé sur le Conseil 4 et les Maîtres, l'apparition d'Œufs pour choisir le Pokémon associé à un Dresseur, et de nouvelles récompenses et options d'amélioration. Bref, l'aventure Pokémon Masters est loin d'être terminée.



Nous sommes les producteurs de Pokémon Masters, Yû Sasaki et Tetsuya Iguchi, et nous avons un nouveau message à vous communiquer. Nous espérons que notre Fête des 6 mois vous plaît. Nous avons ajouté de nouveaux évènements dans de nouveaux formats et nous préparons encore plus de contenu et de mises à jour d'ici notre premier anniversaire, en août. Dans ce message, nous voulons partager ce que nous avons en tête pour le contenu à venir.

Nous vous avions déjà dit que notre objectif était de permettre aux joueurs de former et d'entraîner leur équipe idéale tout en créant des liens forts et en battant des adversaires puissants. Afin de réaliser cet objectif, nous travaillons dur pour vous fournir de nouvelles fonctionnalités aussi vite que possible. Présentation de la mise à jour



À l'approche de notre premier anniversaire, nous concentrons nos efforts sur trois aspects.

1. L'amélioration du contenu existant

2. L'ajout de combats plus difficiles

3. Un recrutement et un entraînement des Duos plus amusant Ces projets sont encore en développement, mais nous sommes impatients de vous faire savoir ce qui vous attend. 1. L'amélioration du contenu existant



Nous avons reçu des commentaires concernant les trois points suivants dans les évènements en jeu : Le nombre élevé de combats rejoués nécessaires pour collecter des objets

Les combats sont trop fastidieux

Problèmes avec les récompenses offertes À l'approche de notre premier anniversaire, nous travaillons sur l'amélioration des récompenses, du design des niveaux et d'autres points. Un des ajustements spécifiques consiste à réduire le nombre de fois qu'un combat doit être rejoué pendant un évènement. Évènements légendaires

Nous sommes actuellement en train de repenser nos évènements légendaires.

Nous allons notamment réduire le nombre de combats rejoués nécessaire pour obtenir des objets d'évènement importants.

En plus de cet ajustement, nous faisons des changements concernant les récompenses disponibles. Le Plateau Duo-Gemme



Nous avons reçu des commentaires concernant la difficulté d'obtention des Duo-Sphères et l'impact de ces conditions d'obtention des Duo-Sphères sur le plaisir de jouer.

Nous avons attentivement pris en considération ces commentaires et nous prévoyons des améliorations.

Nous retravaillons le système du Plateau Duo-Gemme (y compris la régularité des développements des Plateaux Duo-gemme). 2. L'ajout de combats plus difficiles



Au cours de nos six premiers mois, nous avons ajouté plusieurs évènements et de nouveaux combats. Cependant, de nombreux combats peuvent toujours se jouer automatiquement avec certains Duos puissants, ce qui gâche le plaisir que vous pourriez avoir à former une équipe composée de vos personnages préférés. Créer des combats qui vous permettent d'utiliser vos Duos préférés est un de nos objectifs principaux à l'approche de notre premier anniversaire. Afin de remédier à ce problème, nous prévoyons d'ajouter ce qui suit : Des combats au cours desquels les Dresseurs qui ont amélioré de nombreux Duos ont un avantage.

ont un avantage. Des combats qui donnent un rôle plus important aux types des Duos . Notre objectif pour tous les combats est de permettre aux joueurs de former leurs propres équipes d'élite pour vaincre des adversaires puissants. La nouvelle Bataille Légendaire accueille des Pokémon légendaires



De puissants Pokémon légendaires apparaîtront dans la Bataille Légendaire. Vous pourrez utiliser de nombreux Duos différents pour ces combats. Le choix d'utiliser certains Duos à des moments précis sera très important, car les attaques d'adversaires en dessous d’un certain seuil de PV seront altérées.

Nous étudions également des façons de récompenser les Dresseurs qui terminent ces défis en utilisant seulement un petit nombre de Duos. Nous prévoyons le lancement de la Bataille Légendaire pour cet été, et nous vous conseillons d'entraîner vos Duos de type Eau en préparation. Contenu basé sur le Conseil 4 et les Maîtres



Comme pour l'expérience dans la Ligue Pokémon, nous cherchons à rendre les combats contre les adversaires les plus puissants, comme le Conseil 4 et les Maîtres, plus palpitants et gratifiants. Nouvelles récompenses de succès

De nombreux combats palpitants arrivent bientôt dans Pokémon Masters. Pour prouver que vous avez réussi ces défis, nous offrirons également des emblèmes en récompense. Les emblèmes sont un moyen pour les Dresseurs de montrer leur dévouement au jeu. Ils récompenseront non seulement votre victoire lors d'un combat difficile, mais aussi des stratégies de combat uniques. Nous prévoyons l'introduction de nouveaux emblèmes dans nos mises à jour à venir. Ces nouveaux emblèmes auront des designs uniques pour illustrer les différentes techniques de jeu des Dresseurs. 3. Un recrutement et un entraînement des Duos plus amusant



Œufs de Pokémon Depuis la sortie de Pokémon Masters, nous recevons des commentaires nous disant que les Dresseurs veulent utiliser leurs Pokémon préférés avec leur personnage. Avec l'introduction des Œufs de Pokémon, vous pourrez choisir librement les Pokémon de votre personnage. Avec le lancement des Œufs de Pokémon, les joueurs pourront choisir des Pokémon parmi les plus aimés des fans, et nous comptons ajouter plus de Pokémon à l'avenir. De nouvelles façons d'améliorer vos équipes Nous travaillons actuellement sur une fonctionnalité qui vous permettra d'ajouter divers effets bonus en fonction de la composition de votre équipe. Les exemples de formations spéciales comprennent une équipe composée uniquement de Dresseurs de la région de Kanto ou composée seulement de Pokémon de type Eau. L'idée derrière cette fonctionnalité est la suivante : en se concentrant sur les qualités uniques de chaque Duo lors de la formation des équipes, les Dresseurs pourront en tirer encore plus de puissance. Vous pourrez essayer la combinaison puissante qui vous convient le mieux. Nous partagerons plus d'informations à ce sujet dans le futur. À l'approche de notre premier anniversaire, voici nos projets en cours. Comme toujours, nous vous invitons à partager votre avis sur le contenu actuel et à venir. Si vous avez des commentaires au sujet de la nouvelle Villa de Combat, nous aimerions également les connaître ! Fête des 6 mois



Après 6 mois depuis le lancement de Pokémon Masters, nous tenons à remercier tous nos Dresseurs pour leur soutien continu. Contenu du prochain message



Dans notre prochain message, nous vous parlerons des évènements prévus pour fin avril et nous vous donnerons un aperçu de notre mise à jour du mois de mai.

Le prochain message de l'équipe Pokémon Masters est prévu pour mi-avril 2020. Nous continuons à travailler dur pour offrir une expérience toujours meilleure aux joueurs de Pokémon Masters. Nous vous sommes toujours reconnaissants pour vos commentaires, si vous avez un avis concernant les améliorations prévues, n'hésitez donc pas à nous en faire part en nous contactant dans la section Commentaires du jeu. À bientôt. Producteur de Pokémon Masters : Yû Sasaki

Producteur des opérations : Tetsuya Iguchi