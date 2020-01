Pokémon Masters : le Plateau Duo-Gemme disponible, la Villa de Combat, un Pokémon légendaire et des évolutions pour bientôt

Les millions de joueurs qui ont téléchargé Pokémon Masters ne sont peut-être plus tous présents, mais DeNA: continue de chouchouter les adeptes de l'expérience avec des ajouts réguliers et appréciables, conformément à son planning.

Les producteurs Yû Sasaki et Tetsuya Iguchi ont posté cette semaine un nouveau billet sur le site officiel du jeu, qui annonce déjà la disponibilité immédiate du Plateau Duo-Gemme. Cette fonctionnalité permet encore de renforcer nos Duos contre des orbes à récolter en utilisant des Capacités Duo en combat. Pour la suite, fin janvier, nous aurons droit à un nouvel Évènement Légendaire pour capturer une autre créature mythique de type Dragon, après que Solgaleo ait ouvert le bal. En février, un gros patch apportera lui la Villa de Combat, les chapitres scénarisés 22 à 24, des évolutions de Pokémon pour des Duos déjà présents, un Duo inédit et un remaniement des évènements secondaires, rien que ça ! Tous les détails sur les nouveautés de la semaine et futures sont lisibles ci-dessous.

Salutations, Dresseurs.

Nous sommes les producteurs de Pokémon Masters, Yû Sasaki et Tetsuya Iguchi, et nous avons un nouveau message à vous communiquer.

Cette fois-ci, nous partagerons des informations concernant la fonctionnalité Plateau Duo-Gemme, l'évènement légendaire de janvier, et ce qui vous attend dans la prochaine mise à jour.

Plateau Duo-Gemme

Le Plateau Duo-Gemme sera disponible à partir de la mise à jour de mi-janvier. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité vous permettant de renforcer vos Duos de différentes façons.

Une partie de la grille de chaque Duo sera disponible pour les évènements à venir, restez à l'écoute pour les mises à jour !

Les bases

Vous aurez besoin de Duo-Sphères pour activer les cases duPlateau Duo-Gemme. Au début d'un combat, le message « Bonus Sphère ! » peut s'afficher. Si c'est le cas, utilisez une capacité Duo pendant le combat pour tenter de gagner des Duo-Sphères.

En utilisant les Duo-Sphères pour activer les cases, vous pourrez enseigner de nouveaux talents Sphère à vosDuos. Cependant, vous devrez également dépenser votre énergie disponible pour activer les cases.

Vous devrez remplir d'autres conditions pour débloquer certaines cases du Plateau Duo-Gemme, comme atteindre un niveau de capacité Duo minimum.

Talents Sphère

Vous pourrez débloquer ce qui suit :

Augmentation des stats

Améliorations des capacités Duo

Améliorations de l'efficacité et de la précision des capacités

Talents passifs

Disponibilité du plateau

Tous les Duos auront leur propre Plateau Duo-Gemme une fois la fonctionnalité disponible. À l'exception de certains Duos, les talents Sphère qui peuvent être appris initialement seront limités. Les Plateaux Duo-Gemme seront élargis dans le futur pour les autres Duos, ainsi que les nouveaux Duos.

Les Duos qui bénéficieront d'un Plateau Duo-Gemme dans cette mise à jour sont le personnage principal et Pikachu, Adriane et Chartor, et Adrien et Simiabraz.

Afin de mettre en avant les caractéristiques uniques des Duos, nous peaufinerons les Plateaux Duo-Gemme au fur et à mesure de leur sortie. Nous envisageons également des moyens d'obtenir des Duo-Sphères en participant aux évènements, nous espérons donc que vous attendez avec impatience l'élargissement du Plateau Duo-Gemme de vos Duos préférés.

Les Duo-Sphères spécifiques aux Duos avec lesquels vous faites équipe dans le scénario principal pourront être échangés au cours des entraînements consacrés à leur type.

Projets à venir

Fin janvier, Frédo et Otaria verront l'élargissement de leur Plateau Duo-Gemme.

Nous prévoyons d'élargir les Plateaux Duo-Gemme de quatre Duos par mois environ.

Évènement légendaire de fin janvier

Fin janvier, vous pourrez participer à un nouvel évènement légendaire au cours duquel un Pokémon légendaire à la popularité immense se joindra au combat.

Nous verrons aussi l'arrivée des Missions Bingo qui vous permettront d'obtenir des objets pour l'entraînement de vos Duos ainsi que des Duo-Sphères. Cette fonctionnalité vous permettra d'obtenir de nombreux objets utiles.

De nombreux adversaires faibles face aux attaques de type Roche figureront dans cet évènement légendaire, nous vous conseillons donc d'entraîner vos Duos tels que Pierre (Ultime) & Tyranocif, et Lino & Amagara. Les capacités qui font baisser les stats de défense des ennemis pourront aussi être vitales.

Mise à jour à venir

Nous avons prévu de vous donner de nouvelles opportunités de tirer le maximum de vos Duos préférés.

En obtenant certains objets pendant les évènements d'entraînement, vous pourrez augmenter le niveau des capacités Duo des Duos avec lesquels vous jouez dans le scénario principal.

des avec lesquels vous jouez dans le scénario principal. Les stats améliorées des Duos alliés ne retourneront plus à la normale lorsqu'ils sont touchés par la capacité Duo d'un Duo adverse.

alliés ne retourneront plus à la normale lorsqu'ils sont touchés par la capacité Duo d'un Duo adverse. Nous avons ajusté la difficulté des défis EX afin de permettre à plus de joueurs d'en profiter.

afin de permettre à plus de joueurs d'en profiter. L'objectif de ces mises à jour est d'améliorer la jouabilité de Pokémon Masters , donc si vous avez des commentaires ou suggestions concernant ces changements, nous aimerions que vous nous en faisiez part.

Villa de Combat

La Villa de Combat vous permet d'entraîner jusqu'à neuf Duos par jour.

Les Duos que vous devrez affronter dépendront de votre échelon (ou niveau). Faites bien attention aux faiblesses de votre adversaire lorsque vous formez une équipe, mais ne comptez pas seulement sur les attaques super efficaces. Les altérations de statut et les compétences de soutien sont également importantes.

Entraînez vos Duos de soutien et utilisez des Duos qui peuvent tirer parti des faiblesses des ennemis. Selon votre échelon, les compétences de vos Duos tacticiens seront utiles elles aussi, essayez donc de former une équipe équilibrée.

Une fois que vous aurez atteint certains échelons vous recevrez des objets exclusifs à la Villa de Combat. Ces objets vous seront utiles au fur et à mesure de votre progression, tirez-en donc le maximum.

La Villa de Combat a pour objectif de vous mettre à l'épreuve, pour voir jusqu'où vous pouvez aller dans une période de temps définie, de sorte que votre progression sera réinitialisée à intervalles fixes. Lors de la réinitialisation des progrès, vous recevrez des diamants en fonction de votre progression. Relevez le défi et essayez d'aller le plus loin possible chaque jour.

Les récompenses de la Villa de Combat, vous permettront de doter vos Duos de talents surprises, qui vous donneront de nouvelles opportunités d'amélioration de vos Duos.

Les talents surprises sont un type de talent passif offrant des effets positifs lorsque les conditions adéquates sont remplies, par exemple lorsque certaines capacités sont utilisées. Faites bien attention aux capacités et talents passifs de vos Duos pour leur apprendre des talents surprises complémentaires.

Fête des 6 mois

Pokémon Masters fête ses 6 mois en février.

Pour remercier tous les joueurs de leur soutien, nous organiserons une campagne spéciale au milieu du mois de février.

Voici ce que nous avons prévu.

Lancement de la Villa de Combat !

La Villa de Combat arrivera enfin à Passio.

Remaniement des évènements secondaires !

Nous donnons un coup de jeune aux évènements secondaires à partir de la mise à jour de fin février. Vous pourrez prendre part à une nouvelle expérience avec d'incroyables récompenses à la clé, comme les Duo-Sphères et les améliorations ★.

Un nouveau Duo surprise arrive à Passio !

Un certain Duo fera son arrivée à Passio, avec des entraînements exclusifs. Vous pourrez obtenir ce Duo tout simplement en vous connectant. Utilisez-le pour participer à de nombreuses aventures et remplir de nouvelles missions. Qui peut bien être ce Duo ?

Des tonnes de Pokémon sont prêts à évoluer !

Plusieurs Pokémon pourront maintenant évoluer ! Nous avons reçu de nombreuses requêtes à ce sujet depuis le lancement du jeu, nous espérons donc que vous apprécierez les nouvelles évolutions !

Ajouts au scénario principal !

Les chapitres 22 à 24 seront ajoutés au scénario principal ! De nouveaux Duos vous rejoindront dans le scénario principal et vos aventures à Passio.

Contenu du prochain message

Dans notre prochain message, nous vous dirons tout au sujet des célébrations pour les six mois depuis le lancement du jeu et nous parlerons des mises à jour de mars et des mois suivants.

Notre prochain message est prévu pour la fin février.