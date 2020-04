Pokémon Masters : arrivée des œufs, évènement légendaire avec Ho-Oh et révision des Duo-Sphères dans les prochaines mises à jour

Ces derniers mois, DeNA a amélioré Pokémon Masters de bien des manières, ajoutant par exemple la Villa de Combat en plus de faire vivre le jeu mobile avec des évènements réguliers. Les producteurs Yû Sasaki et Tetsuya Iguchi ont à nouveau pris la parole pour évoquer le contenu d'avril et mai.

Pour commencer, et comme prévu, les œufs de Pokémon vont faire leur arrivée à Passio avec la prochaine mise à jour et à cette occasion nous en recevrons un contenant au choix Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce pour former un Duo. D'autres arriveront par la suite, les ombres correspondant à Tauros, Miaouss et Insécateur.

Le prochain évènement légendaire sera quant à lui dédié à Ho-Oh et signera l'arrivée de Boîtes Surprise, permettant d'obtenir des pièces à dépenser pour acquérir des objets et informations de zone. Autre nouveauté, le Bon Récompense servira à obtenir un bonus dans les combats. Enfin, un objet sera distribué pour augmenter un Duo d'Attaquants 5* que nous choisirons. Dernier point, les Duo-Sphères vont être ajustées fin avril de la manière suivante :

Suppression des Bonus Sphères utilisés pour obtenir des Duo-Sphères dans les combats en solo et en coop.

Ajout de Duo-Sphères Coop comme récompenses qui apparaissent dans les Épreuves.

Augmentation du nombre de Duo-Sphères Coop qui peuvent être obtenues dans les évènements et ailleurs dans le jeu. (Ces changements seront appliqués à partir de l'évènement légendaire avec Ho-Oh prévu pour fin avril.)

Des quantités fixes de Duo-Sphères pour certains Duos seront disponibles dans les Épreuves et en récompense, et leur acquisition devrait dans l'ensemble être facilitée, davantage de détails devant être donnés prochainement.

Pour terminer, les deux compères nous donnent rendez-vous à la mi-mai pour détailler la Bataille Légendaire et les futures mises à jour.

