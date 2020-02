Pokémon Masters : Chen et Mew à récupérer gratuitement, un autre Duo à débloquer et plein de bonus ce mois-ci

Il est grand temps de relancer votre partie de Pokémon Masters, et pas uniquement pour profiter des nouvelles modalités d'amélioration mises en place ces dernières semaines.

Depuis ce matin et jusqu'au 16 mars, pour une simple connexion au jeu iOS ou Android, vous recevrez d'ailleurs un Duo gratuit : le Professeur Chen et Mew. Le faire monter de niveau sera une tout autre tâche, car il faudra débloquer des tickets spéciaux via des missions dédiées, pas moins de 95 étant accessibles pour optimiser Mew. Dans le même temps, l'évènement Force et Élégance invite à combattre et accumuler les tickets d'amélioration pour Pierre Rochard et son Métalosse, mais pour le débloquer, il faut croiser les doigts en lançant un Appel Duo avant le 16 mars prochain.

Dernier point : avant la mise à jour des six mois, une campagne de bonus nous invite à obtenir un bonus par connexion pendant treize jours : vous recevrez dix fois 300 Diamants, deux fois 5 Pépites d'Évolution, et une fois 3 Agrégats d'Évolution si vous ne manquez aucun rendez-vous.