Masters of Albion : la légende Peter Molyneux dévoile son nouveau jeu

Concepteur de renom, aussi bien pour ses excellents jeux que ses promesses non tenues, Peter Molyneux dirige désormais 22cans, un studio qui a fait une apparition remarquée lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024. Le développeur y a en effet dévoilé Masters of Albion :

Sans surprise, Masters of Albion sera un god game, avec des constructions à ériger en journée et des hordes de monstres à affronter la nuit. Tout cela dans un monde ouvert à façonner avec la Main de Dieu.

L'histoire d'Albion est une histoire de pouvoir et de conséquences, un récit riche et profond qui se déroule dans un monde rempli de quêtes et de choix moraux.

Naviguez à travers les intrigues et les complots : les rois vont et viennent, les seigneurs vous serrent la main puis vous poignardent dans le dos, et les gens travaillent comme des chiens et ne sont pas mieux traités.

Doté de pouvoirs antiques, semblables à ceux d'un dieu, vous affrontez un ennemi comme jamais vu depuis des centaines d'années. La magie revient dans les collines et les salles d'Albion, menaçant de détruire les fondements mêmes de la société. Découvrez le mystère des mages, vainquez l'ennemi qui se cache dans la nuit et triomphez d'une sorcellerie qui pourrait nous tuer tous.

Certains sont nés avec du pouvoir, certains atteignent le pouvoir, et certains se voient conférer un grand pouvoir.

Le jour, Albion est un paysage agréable, feuillu et verdoyant, et c'est au lever du soleil que le dur labeur est accompli.

Concevez et fabriquez des produits.

Répondez aux commandes des factions rivales : nourriture pour le peuple, vêtements pour les seigneurs, armes et armures pour le roi.

Gagnez de l'argent à dépenser pour les infrastructures.

Gagnez des faveurs à dépenser dans l'Arcanum, en ajoutant de nouveaux blocs, des pièces de produits et des pouvoirs magiques à votre collection.

Construisez et personnalisez des bâtiments nouveaux et anciens en utilisant notre système de blocs innovant.

Réparez et construisez des murs et des routes.

Agrandissez vos villes, combinez vos bâtiments, augmentez votre efficacité !

Au coucher du soleil, vos ouvriers doivent être à l'intérieur des murs de la ville, car la nuit fait sortir les bêtes.

Défendez-vous contre des vagues de créatures impitoyables (zombies, loups-garous, trolls, etc.).

Construisez et armez des tourelles avec des munitions fantastiques de votre propre création.

Engagez des héros pour combattre pour votre ville.

Découvrez et améliorez les puissants pouvoirs de la Main divine : foudre, lance-flammes, canons à eau, etc.

Élaborez une stratégie de défense pour vos villes.

Avec les héros, le monde est un endroit meilleur. Dans Albion, vos héros vous donnent un grand avantage sur les ennemis et vous ouvrent de nouvelles opportunités.

Personnalisez chaque héros, concevez et construisez leurs armes et armures.

Montez en niveau et gagnez en puissance.

Possédez-les et passez en mode 3ème personne.

Utilisez vos pouvoirs de possession pour explorer le monde ouvert.

Masters of Albion se déroule dans un monde riche, rempli de découvertes merveilleuses dans une multitude de régions.