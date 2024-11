Masters of Light, Mare et Trombone Champ: Unflattened, un lancement et des dates de sortie pour les jeux VR

Le blog PlayStation vient de publier un article dédié à l'actualité des jeux en réalité virtuelle qui sortiront prochainement sur le PSVR 2 de la PS5, mais pas seulement. Nous avons ainsi découvert une nouvelle bande-annonce d'Alien: Rogue Incursion et appris le report de Hitman World of Assassination, mais ce n'est pas tout.

Le jeu d'aventure et d'énigmes Mare est désormais disponible sur PlayStation VR 2, la date de sortie du jeu d'action Masters of Light est fixée au 18 décembre sur le casque VR de Sony et le jeu de rythme Trombone Champ: Unflattened sortira le 26 novembre prochain sur PSVR 2, SteamVR et Meta Quest 2, 3 et 3S. Voici ce qu'il faut savoir sur ces titres :

Mare | Disponible maintenant sur PSVR 2



Lonekite Games a une surprise pour les joueurs, avec la sortie dès aujourd’hui de son jeu de réflexion et d’aventure Mare. Maniez des pouvoirs générant des éclairs pour guider l’IA qui vous accompagne à travers un mystérieux archipel. La version PS VR2 propose deux modes. Utilisez le suivi du mouvement des yeux pour résoudre les énigmes d’un regard en mode Classique ou relevez des défis élaborés à l’aide de vos manettes Sense en mode Amélioré. Qu’il s’agisse de se concentrer pour trouver la solution à un problème ou simplement de s’imprégner de l’univers, cette aventure devrait ravir les fans de jeux de réflexion. Trombone Champ: Unflattened | Sortie le 26 novembre sur PSVR 2, SteamVR et Meta Quest 2, 3 et 3S





Un jeu de rythme qui a pris le genre d’assaut débarque ce mois-ci sur PS VR2 : Trombone Champ: Unflattened. Lorsque l’équipe de Flat2VR a décidé de faire passer le jeu à la dimension supérieure, elle a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour tirer parti des gâchettes adaptatives et offrir une expérience plus réaliste. Avec plus de 20 trombones à déverrouiller, 50 cartes à collectionner et pléthore de morceaux dans différents modes de jeu, les joueurs auront de quoi faire avant de devenir des virtuoses du trombone. Masters of Light | Sortie le 18 décembre sur PSVR 2





Dans cette aventure ensorcelante signée Coven, vous incarnez le Wanderer, un puissant être de lumière qui manie une magie puissante. Maîtrisez les techniques et le timing stratégique afin de lancer des sorts pour affronter une armée d’ombres qui cherche à détruire l’univers. Découvrez des graphismes mystiques avec la puissance du suivi du mouvement des yeux de PS VR2 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz servant le dynamisme de l’action. Préparez-vous également à ressentir toute l’étendue de vos sorts grâce au retour haptique.

Vous pouvez acheter le PlayStation VR 2 en bundle avec Horizon Call of the Mountain à 649 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.