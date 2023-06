The Lara Croft Collection : les spin-offs Guardian of Light et Temple of Osiris enfin datés sur Switch

La franchise Tomb Raider a eu droit à de nombreux opus, dont deux spin-offs en vue de dessus, Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris, sortis en 2010 et 2014. Pour les 25 ans de la licence en 2021, Crystal Dynamics avait annoncé une collaboration avec Feral Interactive pour porter ces titres sur Nintendo Switch.

Depuis... eh bien, les studios sont restés bien silencieux, presque tout le monde avait oublié l'existence de ces portages, mais voilà que Feral Interactive partage une nouvelle bande-annonce pour The Lara Croft Collection, dont la date de sortie est fixée au 29 juin 2023 sur Nintendo Switch. Les joueurs vont enfin pouvoir retrouver Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris sur la console de salon portable, avec un gameplay orienté arcade et la possibilité d'y jouer en coopération à quatre joueurs en local.

The Lara Croft Collection sera proposé contre 24,99 €, uniquement sur l'eShop de la Switch pour le moment, vous pouvez retrouver des cartes prépayées sur Amazon.