Masters of Light : le jeu de sortilèges immersif arrive sur PS VR2 très bientôt !

Le studio parisien COVEN s’apprête à étendre l’univers de Masters of Light, son jeu d’action basé sur les sortilèges, au PS VR2. Après un lancement sur Meta Quest en mai dernier, le titre sera disponible sur la plateforme de réalité virtuelle de Sony à partir du 18 décembre 2024.

Une galaxie en péril

L’aventure prend place dans une galaxie ravagée par un trou noir, qui a libéré une armée de Shadows des créatures semant le chaos. Le joueur incarne The Wanderer , un être lumineux chargé de repousser ces entités, de sauver ses semblables et de restaurer l’espoir. L’intrigue mène au cœur du trou noir, où des défis d’envergure attendent les joueurs.

Une expérience tactile et immersive

Masters of Light exploite pleinement les capacités du PS VR2. Grâce aux contrôleurs PS VR2 Sense, les joueurs ressentent chaque sort, chaque protection et chaque impact via des retours haptiques avancés et les gâchettes adaptatives. Les vibrations subtiles du casque accentuent encore l'immersion. Le système de ciblage par suivi oculaire de la PS VR2 permet de viser simplement avec un regard, offrant un gameplay fluide et stratégique. Les pouvoirs disponibles incluent des compétences variées, telles que la capacité de figer le temps, et peuvent être améliorés pour relever des défis de plus en plus complexes. Trois niveaux de difficulté (facile, normal, difficile) rendent le jeu accessible à tous les types de joueurs.

Le jeu bénéficie de plusieurs optimisations adaptées au hardware de la PS VR2, notamment : Graphismes améliorés : textures haute résolution et compatibilité HDR pour des environnements détaillés.

Gameplay fluide : une fréquence native de 90 Hz pour une action sans accroc.

Leaderboards compétitifs : des classements mondiaux et hebdomadaires pour mettre à l’épreuve les compétences des joueurs.

Exploration et progression

Avec 36 niveaux à parcourir et sept types d’ennemis à maîtriser, Masters of Light offre une rejouabilité poussée, notamment grâce au mode Grand Master pour les joueurs les plus expérimentés. Ce mode désactive l’interface utilisateur et renforce les adversaires pour un défi ultime. En dehors des combats, les joueurs peuvent explorer des ruines anciennes pour découvrir les origines du protagoniste et percer les mystères des forces cosmiques en jeu.

Une bande-son rétro-futuriste

Le jeu est accompagné d’une bande-son dynamique mêlant synthwave et musiques cinématiques, composées par Waveshaper et Paul Zimmermann, qui accentue son esthétique rétro-futuriste.

Lancement imminent

Masters of Light sera disponible sur PS VR2 le 18 décembre 2024. En attendant, les curieux peuvent déjà découvrir le jeu sur Meta Quest. Avec ses nombreux défis, ses trophées à débloquer et son gameplay immersif, le titre promet une expérience captivante pour les amateurs de réalité virtuelle.