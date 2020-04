Pokémon Masters : Œufs, Appel Duo Journalier gratuit et bien plus avec la mise à jour 1.9

Cela fait quelque temps que DeNA: nous fait languir de l'arrivée d'Œufs dans l'écosystème Pokémon Masters. Ils sont enfin disponibles aujourd'hui avec la mise à jour 1.9, qui nous demander de choisir entre un Bulbizarre, un Salamèche ou un Carapuce encore sous sa coquille. Après quelques combats, il va pouvoir éclore, puis être amélioré et évoluer comme avec un Duo habituel.



Le patch ne s'arrête cependant pas là, et introduit temporairement un Appel Duo Journalier pour récupérer gratuitement des objets ou des Duos, la possibilité de gérer la position de ses personnages en solo pour gérer qui prendra les dégâts en premier, la suppression des Bonus Sphères, des Bons Récompenses et plus encore. Les grandes nouveautés sont détaillées ci-dessous, et le changelog complet est disponible en page suivante.

Les Œufs éclosent une fois que vous aurez terminé un certain nombre de zones.

Vous pouvez donner des surnoms aux Pokémon qui viennent de sortir des Œufs et les utiliser pour former des Duos et prendre part aux combats.

Cette mise a jour comprendra trois types d'Œufs.

Nous envisageons d'ajouter différents types d'Œufs de Pokémon à l'avenir, ne manquez rien à leur sujet. Niveau d'affinité Augmenter le niveau d'affinité des Pokémon éclos des Œufs, vous les rendrez plus puissants.

Les Tartes aux Baies peuvent augmenter le niveau d'affinité. Important La Tarte aux Baies 1 Étoile et la Tarte aux Bales 2 Étoiles pourront être obtenues en dehors de la catégorie genérale du menu Échange d'objets dans une mise a jour à venir.

La Tarte aux Baies 3 Étoiles nécessaire pour augmenter le niveau d'affinité des Pokémon au-delà du niveau 3 sera ajoutée dans une mise a jour à venir.

Le contenu peut être modifié sans préavis. Nouvelle fonctionnalité Position En combat solo, vous pouvez maintenant changer l'ordre dans lequel les adversaires attaqueront les membres de votre équipe dans l'option Position du menu Modifier équipe ! Utilisez cette option Position pour diriger les attaques des adversaires vers vos Duos les plus résistants et protéger vos autres Duos, mais aussi permettre ainsi une grande variété de stratégies. Appel Duo Journalier disponible ! Nous avons ajouté la fonctionnalité Appel Duo Journalier !

Vous pouvez utiliser l'Appel Duo Journalier gratuitement une fois par jour pour obtenir divers objets et Duos. Disponibilité 27/04/2020 à 8:00 - 01/06/2020 à 7:59. Important

Les objets obtenus par le biais de l'Appel Duo Journalier seront envoyés directement dans votre sac.

L'Appel Duo Journalier peut être utilisé une fois par jour.

L'Appel Duo Journalier est réinitialisé tous les jours a 8:00. La sélection de Duos à obtenir par le biais de l'Appel Duo Journalier sera mise à jour de façon régulière.

La durée et le contenu peuvent être modifiés sans préavis.