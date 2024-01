Pokémon : d'adorables nouvelles Poké Balls dévoilées, les fans vont se les arracher

En 2020, à l'occasion des 25 ans de la franchise Pokémon, The Wand Company lançait sa première réplique de Poké Ball, un objet de collection pour tous les fans de la franchise avec des matériaux de qualité et même quelques effets lumineux. Plusieurs autres Balls sont sorties depuis, mais c'est loin d'être terminé.

The Wand Company et The Pokémon Company annonce aujourd'hui la gamme des Mini Poké Ball, avec la version classique rouge et blanche qui arrivera dès le mois de février 2024. Les firmes annoncent déjà que la Hyper Ball, la Mémoire Ball et la Honor Ball en version mini suivront tout au long de l'année. Le fabricant va conserver les matériaux de qualité dans ces répliques miniatures, qui auront droit à un nouveau support tactile et d'un logo lumineux, The Wand Company nous détaille tout cela :

Composée, comme la réplique grandeur nature de la Poké Ball, de métal moulé sous pression selon un procédé précis et de haute qualité, la mini-réplique est équipée d’une technologie de détection tactile et de proximité. Un tout nouveau support tactile capable de détecter la mini Poké Ball et orné d’un logo Pokémon lumineux ainsi que d’un anneau multicolore scintillant sera fourni avec chaque mini-réplique. En outre, chaque mini-réplique sera accompagnée de son propre jeton plaqué d’argent à collectionner. Ce jeton sera orné de différentes silhouettes de Pokémon et pourra être utilisé comme moyen alternatif d’exposer la Poké Ball.

Aucun prix n'a été dévoilé pour le moment, il va falloir patienter. Vous pouvez sinon retrouver les modèles grandeur nature sur Amazon et Cdiscount.