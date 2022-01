Dragon Ball FighterZ : de nouvelles images tout en puissance pour C-21 (blouse de laboratoire)

L'aventure Dragon Ball FighterZ aurait pu se terminer avec Gogeta SSJ4 et la Saison 3, mais Bandai Namco Games avait encore un as dans sa manche. Il a révélé en novembre dernier qu'un nouveau personnage était en développement, via un teaser qui soulevait beaucoup de questions, notamment autour d'une éventuelle Saison 4.

L'identité du prochain combattant additionnel est en tout cas bien connue : il s'agit de C-21 (blouse de laboratoire), une variante de Majin C-21 déjà jouable depuis le premier jour. Cette antagoniste originale conçue pour le jeu de baston va donc pouvoir être incarnée dans sa forme classique, que nous pouvons apprécier davantage en combat à l'occasion de la diffusion de 4 images inédites. Bandai Namco précise que ce guerrier sera « habile au combat et est passé maître dans l'art d'absorber l'énergie de son adversaire ».

Pas de date de sortie ni d'éventuel prix en ligne de mire, mais nous devrions être fixés sur ces sujets dans les prochaines semaines, peut-être lors du Dragon Ball Games Battle Hour de février. Dragon Ball FighterZ est disponible à partir de 15,57 € sur Amazon.fr.

