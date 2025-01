PREVIEW Assassin's Creed Shadows : y a-t-il des ombres au tableau ?

Un Animus Hub qui ne manque pas d’EGO





C’est sur la précédente génération de consoles qu’un tournant a été opéré pour la licence Assassin’s Creed, qui s’est muée en Action-RPG dans des mondes ouverts toujours plus immenses avec une trilogie de jeux nous mettant dans la peau du fondateur de Ceux qu'on ne voit pas (les ancêtres des Assassins), d’une demi-déesse grecque et de la réincarnation d’un Isu dans le corps d’une guerrière viking. Succès commerciaux, ils ont également divisé les fans. Après Valhalla en 2020, Ubisoft nous a reproposé fin 2023 un jeu plus à l’ancienne à Bagdad avec Mirage qui lui servait de préquelle, appréciable, mais finalement assez vite oublié. Pour marquer le début d’une nouvelle ère, c’est une destination longtemps demandée qui a pris vie dans l’Animus, le Japon féodal. Annoncé dès 2022 et désormais connu comme étant Assassin’s Creed Shadows, cet épisode a déchaîné les passions depuis mai 2024, ainsi que les reports. Désormais fermement attendu le 20 mars 2025, il s’est enfin laissé approcher le temps d’environ quatre heures via une solution de streaming sur une version PC encore en cours de développement. Après une présentation vidéo du directeur créatif Jonathan Dumont le qualifiant « d’ultime Assassin’s Creed », ce sont deux passages bien distincts auxquels nous avons pu jouer, à savoir le prologue jusqu’au fameux écran titre avec le logo du jeu durant environ 1h20 puis un passage plus tardif de l’aventure dans la province de Harima pendant 2h35. Nous avons donc pas mal de choses à en dire, tout en reléguant à des articles dédiés des détails plus ou moins déjà communiqués par l’éditeur pour essayer de nous concentrer sur notre ressenti.

Nous l’attendions avec une grande curiosité et avons donc pu découvrir ce qu’est l’Animus Hub, soit une interface se voulant être notre propre Animus et depuis laquelle nous pourrons accéder à Assassin’s Creed Shadows, mais aussi à de précédents jeux de la licence. Côté « méta histoire », c’est évidemment Abstergo (les Templiers modernes) qui tire les ficelles en mettant à notre disposition l’Animus EGO, la dernière version en date de l’appareil servant à revivre les mémoires génétiques. Malgré le fait que nous soyons à priori dans une situation similaire à Assassin’s Creed Unity avec nous le joueur comme protagoniste (le rêve d’incarner Basim dans le « présent » peut Requiescat in pace), l’introduction de ce hub a su titiller notre intérêt de fan en raison de plusieurs éléments. Outre les belles paroles d’Abstergo, des glitchs dans la matrice viennent dès le départ nous faire comprendre que des éléments narratifs seront présents et que nous n’allons pas juste être un simple spectateur de la guerre millénaire entre factions de l’ombre, reste à savoir à quel point ce sera intéressant, mais nous avions adoré Assassin's Creed Initiates à l’époque (de septembre 2012 à fin 2014, fermé fin 2015). Il ne faut toutefois pas s’attendre à des phases de jeu comme avec Layla Hassan, ce qui nous attriste compte tenu des plot twists narratifs qui ont eu lieu à notre époque dans Odyssey et Valhalla. En dehors de ça, une fois un jeu de mémoires sélectionné, l’interface est globalement identique à ce que nous avons depuis Origins avec des onglets pour les nouveautés et de quoi charger notre partie.

L’introduction à proprement parler d’Assassin’s Creed Shadows vient donc ensuite et s’inscrit directement dans ce cadre, car il y a bien une « justification » au fait de revivre ces évènements, le tout narré par une mystérieuse entité, dont la voix française nous a semblé familière, mais il s’agissait peut-être juste de notre imagination. Pour cette session, nous avons en effet décidé de jouer dans notre langue, préférant pourtant l’anglais depuis Syndicate, un doublage de bonne qualité dans l’ensemble, qui comme toujours laisse sa place au langage local, ici le japonais, pour certains vagues échanges entre PNJ et même à du portugais au cours de ce prologue.

Une double introduction incisive





Cette mise en bouche particulièrement efficace et très cinématique sert tout aussi bien à introduire les deux protagonistes et certains personnages importants de l’intrigue qu’à faire office de tutoriel. L’histoire débute donc du point de vue de Diogo en compagnie de ses maîtres les moines jésuites. De qui parlons-nous ? Eh bien, de celui qui par la suite sera connu sous le nom de Yasuke. Au passage, un petit point lore s’impose. Le missionnaire portugais Alessandro Valignano était déjà apparu dans la licence via le jeu mobile Assassin's Creed: Memories, mais son design est ici bien différent et rien ne laisse pour le moment penser qu’il est lié aux Templiers, donc la canonicité de ce spin-off est potentiellement remise en question.

La menace que nous avons pu entrevoir par la suite est d’ailleurs bien locale si cela peut vous rassurer. Lui et Luís Fróis conversent donc entre eux en portugais et sont conviés auprès du fameux Oda Nobunaga par le non moins connu Akechi Mitsuhide. Nous avons particulièrement apprécié la manière dont le daimyo est représenté et, malgré le côté cliché de la scène (le dialogue sur la couleur de peau notamment), son entrevue avec le futur Yasuke a fait son petit effet, permettant de bien caractériser les deux hommes. Le jeu nous laisse d’ailleurs le choix de faire savoir à notre hôte que nous parlons ou non japonais, cette mécanique faisant son retour.

Une ellipse de six mois nous transporte ensuite le 30 septembre 1581 dans la province d’Iga, une date qui marque le début bien réel de la seconde guerre Iga de Tenshō. Pour autant, et nous avons demandé confirmation, le jeu couvrira aussi des évènements de 1579, mais sous la forme de flashbacks qui devraient nous apprendre plus sur les protagonistes par exemple. Yasuke y est alors un samouraï de Nobunaga (ce dernier emploie bien le terme), une ascension pour le moins fulgurante dans la maîtrise du sabre et du statut social, mais pourquoi pas après tout, cela reste un jeu vidéo à bien distinguer de l’Histoire. La section de gameplay proposée nous permet alors d’apprendre à combattre dans le feu de l’action et nous sommes vraiment en terrain connu, à une inversion de touches près. La principale nouveauté vient des postures en maintenant les touches d’attaque, ce qui a pour effet de donner des combats plus chorégraphiés pour briser la garde adverse, tout en parant les coups pouvant l’être et esquivant les autres.

C’est avec Naoe que le plus croustillant survient, notamment avec son père Nagato (préparez-vous à souvent entendre le terme chichiue), qui cache bien des secrets et dont les paroles peuvent être aussi confuses pour nous que sa fille. L’emblématique lame secrète des Assassins, c’est lui qui nous la donne afin d’ouvrir la porte du Kofun de Mihata orné du logo de la Confrérie, que nous avions déjà pu voir. Elle est chargée d’y récupérer une mystérieuse boîte dont nous n’avons aucune idée du contenu, mais qui attire toutes les convoitises. Nous ne serions évidemment pas surpris qu’un artefact isu soit à l’intérieur et avons même une petite idée de sa possible nature en lien avec l’histoire du pays. Quoi qu’il en soit, cela a attisé notre envie d’en voir plus.

Pendant toute cette phase, nous apprenons les rudiments de la discrétion, à savoir nous planquer dans les hautes herbes et les zones d’ombre nous rendant « invisible », mais aussi et pour la toute première fois à nous mettre à plat ventre et ramper. Il faudra toutefois veiller à bien maintenir la touche pour cette dernière action ou inversement, car il nous est arrivé d’être dans la mauvaise position, attirant alors l’attention des gardes. C’est un coup à prendre, comme toujours, et offre de nouvelles approches, surtout que le game design a bien été pensé avec ces ajouts. Par la suite, il a fallu nous introduire dans le Château de Katano, nous forçant à utiliser et donc découvrir l’usage du grappin, aussi bien pour monter à la verticale que nous balancer tel Tarzan à sa liane. Il n’est toutefois pas possible de grimper partout (cela dépend des surfaces) ni d’accrocher l’ustensile en dehors des points prévus à cet effet. Pour autant, cette nouveauté fluidifie grandement les phases d’infiltration. Autre changement de taille qui se ressent dans la manière d’aborder une situation, l’absence d’aigle ou autre drone ailé. Désormais, d’une simple pression de gâchette, l’observation de l’environnement nous renseigne sur les ennemis, éléments de valeur, etc. C’est franchement plus naturel, nous faisant rester dans l’action. De plus, Naoe peut coupler cela à sa Vision d’aigle dont elle dispose dès le départ, sans doute en raison de son héritage génétique. Et l’équipe d’Ubisoft Québec n’est pas tombé dans le piège de la surenchère puisqu’elle est la seule capable de l’utiliser ! Nous avons donc clairement deux types de gameplay, incitant à changer de personnage selon l’approche souhaitée, nous y reviendrons. Plus amusant, le petit gabarit de la jeune femme lui permet de se cacher dans des coffres, pratique pour ensuite attirer en sifflant une cible et la surprendre. En revanche, ne comptez pas déplacer un corps sans effort avec elle. C’est possible, mais assez lent.

Au terme du prologue, la principale raison de la quête de Naoe devient vite claire et n’est pas particulièrement originale, mais ouvre des perspectives intéressantes pour la suite de l’aventure, que nous avons pu entrapercevoir via certains choix proposés lors de l’intrigue à Harima. En revanche, nous ne savons donc toujours pas de quelle manière elle et Yasuke vont se rencontrer et finir par s’entendre, nous laissant toute la surprise pour le test. De plus, nous avons remarqué que l’élimination de cibles importantes ne donne pas lieu à un Corridor de la mémoire. Dommage ? Durant toute cette partie, nous n’avions par ailleurs pas accès au menu et des murs invisibles (via la simulation de l’Animus) servaient à délimiter l’espace de jeu. Nous avons retrouvé cela par la suite lors d’une quête importante de l’intrigue. Ce retour à des moments plus linéaires ne fait pas de mal, bien au contraire, surtout lorsqu’ils servent comme ici la narration.

Un monde ouvert aux multiples possibilités





Durant la deuxième de ce hands-on, la première chose que nous avons fait a été de fouiller dans les menus. La carte du monde est pour ne pas changer divisée en régions ayant chacune un niveau recommandé, dont le plus bas était de 23, avec Harima étant à 25, ce qui correspondait au nôtre. Une fonction de level scaling est donc probable. Le plus gros choc vient de l’absence de la multitude de marqueurs habituels, avec uniquement les points de vue servant à se synchroniser, les lieux découverts avec une indication de récompenses s’y trouvant sans plus de précision et des points d’interrogation correspondant à des endroits dignes d’intérêt. Clairement, l’éditeur ne mentait pas en déclarant vouloir récompenser l’exploration, car c’est un grand pas dans la bonne direction.

Autre élément qui nous a fait plaisir, puisque nous avions adoré le menu d'Enquête de Mirage, les Objectifs sont réunis sur un tableau qui se complètera à mesure de nos découvertes, avec par exemple le Repaire et les membres du Shinbakufu, les principaux ennemis masqués de cet épisode (Templiers, Ordre des Anciens ou autre, cela reste à voir). Pour cette session, nous devions traque Le Noble. Naoe et Yasuke disposent chacun de leur inventaire, depuis lequel nous pouvons intervertir entre eux, et l’interface à la Destiny a été repensée pour être bien plus claire et lisible. Si les raretés d’équipement font leur retour, ces derniers sont bien moins nombreux avec uniquement deux emplacements d’armes, un pour l’armure, un pour le couvre-chef et un dernier pour une amulette, sans parler de notre fidèle destrier (Kiri pour Naoe / Kikai pour Yasuke).

Les arbres de compétence ont eux aussi fait peau neuve, au nombre de six par personnage ! Ils nécessitent des points de connaissance liés à des activités, plutôt que simplement de l’EXP. Si la navigation à l’intérieur de chacun d’eux peut être un peu hasardeuse en raison de la disposition des nœuds, nous apprécions d’avoir à disposition un tel éventail de personnalisation. Nous reviendrons en détail sur chacun d’eux dans un article dédié, mais sachez que Naoe peut donc manier le katana, un tantō (sabre assez court) et un kusarigama (faucille au bout d’une chaîne), et dispose d’aptitudes liées à ses outils, ainsi qu’à ses statuts de shinobi et d’Assassin. Le fait que Yasuke soit un guerrier est une évidence en voyant les siens, puisqu’il peut s’équiper d’un long katana, d’un naginata et d’un kanabō (une grosse matraque) pour les duels, ainsi que d’un arc et teppō (fusil de l’époque) afin d’éliminer les ennemis à distance. Son dernier arbre est quant à lui dédié à son côté samouraï.

La suite de quêtes à Harima nous a plongé dans une intrigue politique sur fond de kidnapping du jeune seigneur Ukita Hideie à la suite d’une session de rengakai (écriture de poèmes), où rien ni personne n’était tout blanc ni tout noir (sauf Yasuke, qui ne passe vraiment pas inaperçu en ville, les citoyens s’écartant sur son passage et le saluant dû à son statut de samouraï). Si certains objectifs nous indiquaient parfaitement où aller, d’autres étaient plus vagues avec juste une direction comme « à l’ouest de Himeji ». Dans ce genre de cas, il est possible d’envoyer un éclaireur via la carte et d’avoir un périmètre où chercher, mais nous pouvons tout aussi bien chercher par nous-même tout naturellement. Par exemple, lors de la recherche du sanctuaire de Itatehyōzu, sa simple direction nous a suffi, puisqu’en voyant un torii, nous savions qu’il s’agissait du bon endroit. Ce type d’exploration est particulièrement satisfaisant et nous espérons que cela le reste durant l’intégralité de l’aventure.

Lorsque nous avons dû aller chercher un certain Tokubei, un sacré numéro qui nous a bien fait rire, la zone où il était planqué était bien gardée, avec des tireurs, une cloche pouvant être sabotée et un garde d’élite franchement pas commode. Nous avons alors tenté différentes approches avant de parvenir à nos fins. Pour distraire certains ennemis, il est par exemple possible d’envoyer un allié, mais dans ce cas attention à la casse, car ils ne sont pas là pour être discrets. L’utilisation de nos outils peut également s’avérer utile, un kunai en pleine tête éliminant sans mal les gardes les plus faibles. Il faut toutefois bien faire attention lorsque plus d’un ennemi est face à nous, surtout avec Naoe, au risque d’enchaîner les Désynchronisations. Pour vous dire, en fonçant tête baissée avec Yasuke, nous avons rapidement massacré tout ce beau monde. D’ailleurs, son finisher au sabre est une décapitation tout ce qu’il y a de plus sanglant !

Le choix du protagoniste peut également modifier la manière d’aborder certaines étapes de quête, avec des objectifs pouvant différer. En revanche, ils finissent par se rejoindre dans les moments importants. Le fait de les réunir nous a à un seul moment paru légèrement forcé, car nous venions de nous infiltrer avec Naoe, nous sommes donc curieux de voir si sur la durée notre suspension consentie d’incrédulité tiendra. Nous éviterons de trop en dire sur Le Noble, mais avons été particulièrement ravi d’avoir le choix de qui devrait l’affronter et même celui de l’épargner au final ! Bon, nous l’avons tué et en avons assumé les conséquences, mais cela promet une certaine rejouabilité, en espérant qu’il y ait par la suite un réel impact bien entendu.

Nos premières impressions : Vivement ! Cette première prise en mains nous a vraiment rassuré, car Assassin’s Creed Shadows est très prometteur. Les piliers de la licence semblent plus que jamais respectés, avec notamment un parkour amélioré dont il nous faudra plus de maîtrise avant d’en parler longuement, de la discrétion digne d’un Assassin avec plus d’outils que jamais à notre disposition et des combats aux multiples possibilités nécessitant un bon timing. Enfin, même sans être bluffants (rappelons que nous jouions dans le cloud), les graphismes sont de bonne facture, surtout dans les zones de végétation. Bref, il nous tarde de découvrir toutes les surprises de ce voyage dans le Japon féodal, en espérant qu’il en vaille la peine.

