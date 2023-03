PREVIEW Lies of P : nous avons pu essayer le futur Souls-Like de Neowiz… Alors ?

Une direction artistique qui claque !





Lies of P... Si vous n’avez pas suivi l’actualité autour de cette production, sachez que le studio sud-coréen Neowiz est en train de concevoir un jeu d’action, un Souls-like plus précisément, qui va plonger le joueur dans le monde de Pinocchio. Le titre fait beaucoup parler de lui, car son univers est quelque peu lugubre et attrayant. C’est lors du Game Fes 2023, petit évènement vidéoludique à Tokyo, que nous avons pu essayer quelques minutes cette nouvelle expérience qui arrive en août prochain. Un titre qui a de quoi émoustiller ? Parlons-en.

Une image fluide, sans saccade.

L’aventure commence et il faut dire que la partie visuelle est soignée. Nous sommes plongés dans une ville sombre et étrange, la direction artistique nous rappelle grandement les rues de Bloodborne. Les jeux de lumière ne sont pas folichons et la physique est plutôt bonne ; nous pouvons détruire pas mal d’éléments dans les décors. Les environnements sont classes, un énorme travail a été fait sur l’architecture des bâtiments et des allées. Fantastique !

En outre, les reflets sur les sols et les flaques d’eau étaient vraiment superbes, avec un rendu très « naturel ». Pour le coup, nul doute que le ray-tracing était activé. De plus, Lies of P tournait (certainement) dans les 60 fps, c’est agréable d’avoir une image fluide, sans saccade, surtout pendant les combats. Quoi qu’il en soit, rappelons qu’il s’agit là d’une version d’essai et que les graphismes risquent d’évoluer d’ici quelques mois. Du côté de la bande-son, aucune musique en vue. Durant notre escapade, nos esgourdes se délectaient uniquement des bruitages divers et variés. Bruits de pas, cris de monstres, craquement du bois, grincements, les développeurs veulent jouer sur l’ambiance oppressante pour immerger le joueur dans un univers particulier, et ça marche. Y aura-t-il quelques notes pour pulser nos futurs affrontements psychédéliques ? Nous verrons bien.

Faut pas embêter Pinnochio





Si vous avez déjà joué à un Dark Souls ou à un jeu de ce type, vous n’allez pas être dépaysés. Et pour cause, les batailles reposent sur deux choses : l’esquive et la contre-attaque. En effet, le jeu est très punitif, si vous rentrez dans le tas sans réfléchir en martelant toutes les touches, c’est la mort assurée. Il faut donc comprendre l’ennemi, l’anticiper et l’attaquer pour le mettre à terre.

Lies of P nous fait grandement saliver.

Ainsi, nous pouvons le verrouiller pour rester focalisé sur ce dernier. Des raccourcis sont présents pour, par exemple, prendre une bouteille de soin afin de récupérer de la santé. Garde, offensives légères ou lourdes, nous bougeons dans tous les sens et nous nous protégeons pour trouver une ouverture et donner un coup dévastateur à notre opposant. Par ailleurs, nous avons la faculté d’amorcer des assauts puissants qui consomment des barres d’énergie dédiées. Ces charges ne peuvent plus être usées si celles-ci sont vides ; pour les recharger, il faut taper plusieurs fois l’ennemi.

Bien évidemment, la fameuse jauge d’endurance traîne dans les parages. Un mouvement brutal, une approche rapide, une offensive agile... La jauge baisse (trop) rapidement. Plus elle est basse, plus nos actions sont lentes. Il faut donc gérer plusieurs facteurs et ne pas se laisser déconcentrer pour remporter la victoire ; un classique en soi. En outre, il y a des phases d’exploration qui nous permettent de récupérer du matériel, de nouvelles armes et des objets importants. Il y a un point qui nous a pas mal dérangé : le sprint. En effet, il faut rester appuyer sur une touche pour courir prestement, ce qui nous empêche de gérer la caméra avec le joystick droit. Si vous êtes un fan des Monster Hunter, vous utiliserez certainement la technique de l’index en crochet pour contrôler les déplacements, les angles et le dash. Espérons qu’il soit possible de modifier les commandes dans le jeu final.

Nos premières impressions : Vivement !



Ce petit moment passé avec Lies of P a su nous convaincre. Alors oui, l’équipe a clairement copié les copains pour concevoir un Souls-like bien nerveux à son image, mais le résultat est plus que convaincant. Des créatures ayant l’apparence de marionnette, des espèces de machines déjantées prêtes à en découdre, des lieux sublimes s’inspirant du XIXe siècle, ne tournons pas autour du pot, la direction artistique est l’un des points forts de cette production. Nous avons encore plusieurs interrogations concernant le gameplay ou encore l’évolution de notre personnage, mais pour le moment, Lies of P nous fait grandement saliver. Vivement !

