PREVIEW Super Mario Party Jamboree : de belles réjouissances en ligne de mire

C'est une tradition depuis la Nintendo 64, chaque console du constructeur japonais a droit à un ou plusieurs épisodes de la licence Mario Party. Au cours de sa déjà longue carrière, la Switch a déjà connu Super Mario Party en 2018 et Mario Party Superstars en 2021. Trois années se sont donc écoulées et c'est désormais Super Mario Party Jamboree qui s'apprête à venir divertir petits et grands en cette fin 2024. En plus de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, notre récent passage dans les locaux de Nintendo nous a permis d'essayer ce nouveau titre en compagnie d'autres invités qui étaient présents, en local donc, ainsi qu'en ligne avec des employés de la firme au travers d'un mode de jeu inédit. Posons-nous quelques minutes pour en discuter.

Super Mario Party Jamboree coche toutes les cases pour être un indispensable de cette fin d'année.

Pour commencer, c'est sur l'un des cinq plateaux inédits que nous avons commencé une partie à quatre joueurs tout ce qu'il y a de plus classique, sans aller jusqu'au bout pour une raison de temps évidente. Le Bois rieur de Méga Wiggler a comme son nom l'indique la particularité d'avoir en son centre un gigantesque Wiggler sur lequel passer peut permettre d'atteindre plus rapidement une étoile, le vainqueur étant celui en ayant amassé le plus. Enfin, ça, c'est en ayant de la chance, car si un adversaire s'arrête en face d'une cloche, son tintement va le réveiller et il va donc se déplacer dans sa fosse. Avec deux entrées et tout autant de sorties habilement placées de part et d'autre de celle-ci, il y a vite fait de dépasser notre destination ou de fortement revenir en arrière. Nous avons pu faire l'usage du traditionnel Dé double acheté à la boutique contre des pièces, un choix qu'il faut bien réfléchir puisque chaque étoile coûte 20 pièces et il serait bête d'en atteindre une sans pouvoir la récupérer.

À la fin de chaque tour, un mini-jeu vient pour ne pas changer nous mettre au défi seul ou en groupe dans le but de glaner quelques pièces, avec au préalable un entraînement pour appréhender les règles et le gameplay. En solo, nous sommes tombés sur une drôle d'ascension en capsule usant en partie des contrôles gyroscopiques, avec des pièges électrifiés évidemment hors champ jusqu'au dernier moment. Il ne suffit donc pas de marteler la touche du réacteur et aussi prendre en compte ce que font nos adversaires. En 2v2, c'est un curieux mindgame qui nous a été proposé. Au centre de la pièce, quatre objets sont disposés sur un rouage, soit plus ou moins de pièces ou une bombe. À la suite d'un compte à rebours de 10 secondes, le but est d'avoir en face de l'équipe cette monnaie sonnante et trébuchante, le groupe en ayant le plus après plusieurs essais étant le vainqueur. Chaque joueur doit donc décider ou non de sauter sur le bouton en face de lui, ayant pour effet de faire effectuer un quart de tour au rouage. Côté 1v3, nous avons d'abord eu droit à l'amusant Boules surprises, qui fait son retour, où nous devions attraper à l'aide d'une pince nos trois concurrents placés sur un tapis roulant circulaire avant la fin du temps imparti. Un gacha pas si simple (nous avons perdu) surtout que des Maskass sont aussi de la partie. Autre mini-jeu asymétrique de la sorte, l'un des participants tentait de nous foncer dessus sur son robot puncheur au sein d'une arène et il fallait l'esquiver pendant un temps donné. Par chance, un beau contrepied nous a fait survivre !

La grosse nouveauté de Super Mario Party Jamboree, ce sera son Koopathlon en ligne à 20 joueurs. Comme son nom le suggère, il s'agit d'une course sur un circuit constitué de cases. Mais avec autant d'adversaires, vous vous doutez qu'il n'est pas question de lancer de dés pour avancer. Ce sont les résultats de chaque mini-jeu réalisés individuellement et communs à tous qui déterminent notre classement et donc l'avancée sur le circuit. De plus, ces derniers se répètent, mais avec une difficulté augmentant à chaque fois, tandis qu'une épreuve commune avec Bowser peut même nous faire reculer. Nous avons donc dû nous improviser boulanger, nécessitant coordination et vitesse afin de sortir du four les différents types de pains et brioches pile lorsqu'ils sont bien cuits pour gagner des pièces et avant qu'ils ne crament... Au bout de trois fois, nous avons commencé à prendre le coup de main. Plus instinctif nous concernant, une bonne vieille course avec changement de couloirs, des pièces à récupérer et pièges à éviter, qui nous a placé sur le podium ! La remontada était pour le coup fulgurante, du bas du tableau à la troisième place. Nous avons également eu affaire à une sorte de Tetris Blast où il fallait former et détruire des lignes dans un carré avec les pièces à saisir ou non sur le côté. Dans tous les cas, la bonne humeur était de mise et le potentiel pour passer de longues soirées endiablées entre potes clairement présent.

Nos premières impressions : Bon ! Évidemment, il va falloir le décortiquer bien plus longuement pour éventuellement déceler des points noirs ou éléments dérangeants, et surtout voir si ses nouveautés suffiront à nous faire repasser à la caisse. Mais, du peu qu'il nous a été donné de voir pour le moment, Super Mario Party Jamboree coche toutes les cases pour être un indispensable de cette fin d'année et devrait se retrouver sous pas mal de sapins.

La date de sortie de Super Mario Party Jamboree est pour rappel fixée au 17 octobre sur Switch.

Vous pouvez le précommander chez les revendeurs suivants :