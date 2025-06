Double Dragon Revive rassure un peu avec son gameplay et s'annonce sur une nouvelle console

Encore le retour de Double Dragon





Franchise culte dans les années 80 et 90, Double Dragon a subi les affres du temps. Malgré ses imperfections, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons avait séduit les joueurs en 2023, c'est désormais Arc System Works qui s'attaque à la franchise de beat'em all avec un revival annoncé l'année dernière et qui a fait une apparition pendant le récent Showcase du studio.

Entre tradition et modernité





Double Dragon Revive est présenté comme un « la fusion de la tradition et de l'évolution », nous suivrons toujours Billy et Jimmy à la recherche de Marion, leur amie d'enfance kidnappée par des malfrats. L'histoire prend place dans un monde post-apocalyptique ravagé par une guerre nucléaire, justifiant les environnements en ruines.

Un gameplay qui ravira les puristes ?





Côté gameplay, Double Dragon Revive devrait être « un hommage aux classiques d'arcade », l'aventure est découpée en niveau, les joueurs auront accès à quatre personnages et il sera possible d'effectuer des combos dynamiques avec un seul bouton. Diverses actions contextuelles seront possibles dans les niveaux, les joueurs pourront par exemple attraper un ennemi et le balancer dans le vide ou déclencher une série de coups lorsque l'adversaire est bloqué contre un mur.

Bien évidemment, des armes seront à dénicher dans les niveaux pour faire un maximum de dégâts. Nous pourrons également utiliser une attaque de zone pour éviter d'être encerclé ou encore un contre parfait pour déclencher une attaque critique et étourdir l'opposant. Enfin, une jauge d'orbe de dragon se remplira après plusieurs attaques, permettant de lancer un coup final dévastateur.

Un jeu déjà mal-aimé





Peu après l'annonce du jeu l'année dernière, Koji Ogata, designer graphique sur les premiers volets de la franchise, avait critiqué le titre sur les réseaux sociaux, déclarant que « personne chez Technos ne reconnaît Double Dragon ». Un sentiment partagé par Muneki Ebinuma, concepteur des anciens titres, de quoi faire une bien mauvaise publicité à ce Double Dragon Revive.

Quand sortira Double Dragon Revive ?





La date de sortie de Double Dragon Revive est fixée au 23 octobre 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais également sur Nintendo Switch, comme annoncé en fin de vidéo. Arc System Works ne mentionne pas spécifiquement la nouvelle Switch 2, le jeu de combat devrait être rétrocompatible, mais un vrai portage n'aurait pas été du luxe pour profiter de la puissance de la console hybride. Les précommandes des éditions Standard, Deluxe et Collector's sont lancées, avec en bonus le jeu exclusif Double Dragon Dodge Ball. Des éditions Deluxe et Limitée physiques sont disponibles en précommande à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.