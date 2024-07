Double Dragon Revive : la série de beat'em up d'Arc System Works fait son retour avec un développeur inattendu

Arc System Works est particulièrement actif en ce moment, venant notamment d'ouvrir une branche européenne à Paris et étant d'ailleurs présent à la Japan Expo dès ce jeudi. Hier, nous apprenions via les fuites du dernier numéro de Famitsu qu'un nouveau jeu Double Dragon allait voir le jour, qui a depuis eu droit à une première bande-annonce teaser et quelques détails. Ce Double Dragon Revive est développé par Yuke's, bien connu pour ses jeux WWE chez 2K durant la décennie passée et AEW Fight Forever, le tout sous la supervision d'ASW. Clairement, nous ne l'attendions pas sur ce terrain avec un beat'em up.

Double Dragon Revive sortira en 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Il proposera toujours de traverser une succession d'écrans horizontaux où il faudra tabasser tous les vilains garnements se mettant en travers de la route de Jimmy et Billy Lee. Il nous est promis un gameplay simple et intuitif avec des commandes adaptées à l'ère moderne, sans pour autant n'être qu'un simple « button-masher », puisque les ennemis disposeront de patterns à apprendre pour être le plus efficace possible. Il sera d'ailleurs possible de ramasser des armes au sol dans chaque stage.

En attendant d'en voir et découvrir plus à son sujet, vous pouvez donc retrouver quelques visuels en page suivante. Double Dragon IV est lui vendu 6,29 € chez Gamesplanet, tandis que Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons est proposé à 12,50 €.

