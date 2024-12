Double Dragon Revive : date de sortie et jeu exclusif en bonus de précommande

Annoncé en juillet dernier, Double Dragon Revive n'a clairement pas déchaîné les passions. Le beat'em all d'Arc System Works est développé par Yuke's (WWE 2K) est a déjà subi les foudres des créateurs de la franchise. Les studios ne lâchent pas l'affaire et reparlent du jeu à l'occasion des Game Awards 2024.

Arc System Works annonce en vidéo que la date de sortie de Double Dragon Revive est fixée au 23 octobre 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les précommandes sont lancées avec des versions Standard et Deluxe, cette dernière inclut le jeu, des artworks et la bande originale au format numériques ainsi que des skins alternatifs pour les personnages. Par ailleurs, tous les joueurs qui précommander le titre, qu'importe l'édition, recevront en bonus le jeu exclusif Double Dragon Dodge Ball.

Arc System Works et Yuke's tentent de séduire les fans, il faudra patienter quelques mois pour savoir si ces derniers seront réceptifs à cette proposition. Vous pouvez sinon déjà acheter Double Dragon: Gaiden Rise of the Dragons à partir de 10,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.