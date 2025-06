Une trilogie culte remastérisée avec des dinosaures bientôt de retour en version physique

Le retour de vieux FPS contre des dinosaures





Il y a 10 ans, Nightdive Studios sortait une version remastérisée de Turok, un titre à l'origine développé par Iguana Entertainment et édité par Acclaim, basé sur les comics éponymes. Avec un gameplay de jeu de tir à la première personne, nous y suivions Turok, un guerrier amérindien protégeant la Terre du Lost Land, habité par des créatures préhistoriques. Après ce premier volet, Nightdive a remastérisé les deux autres opus, donnant ainsi naissance à une trilogie de FPS remastérisés contre des dinosaures.

La trilogie de remasters Turok bientôt en boîte





Avis aux collectionneurs de boîtes, aux joueurs préférant les physiques ou simplement à ceux qui étaient passés à côté de ces jeux, Maximum Entertainment France annonce s'être associé à Atari et Nightdive Studios pour éditer une édition physique de Turok Trilogy Bundle. Elle regroupera ainsi les versions remastérisées de Turok, Turok 2: Seeds of Evil et Turok 3: Shadow of Oblivion.

Le distributeur fait un petit rappel des améliorations techniques :

Un monde virtuel tout en 3D - Courez, sautez, grimpez dans toutes les directions dans un monde tout en 3D : vous pouvez désormais regarder partout et viser en haut, en bas ou sur les côtés avec vos armes.

- Courez, sautez, grimpez dans toutes les directions dans un monde tout en 3D : vous pouvez désormais regarder partout et viser en haut, en bas ou sur les côtés avec vos armes. Une version remasterisée des jeux culte du début des années 2000

des jeux culte du début des années 2000 Des fonctionnalités de rendu de pointe incluant anticrénelage, flou lumineux, occultation ambiante, ombres dynamiques et flou de mouvement.

incluant anticrénelage, flou lumineux, occultation ambiante, ombres dynamiques et flou de mouvement. Des textures et modèles de paysages et de personnages remasterisés , et des armes à l’apparence modernisée.

, et des armes à l’apparence modernisée. Des ennemis intelligents programmés pour être féroces - Des profils d’agression variables attribuant à chaque ennemi un comportement unique.

- Des profils d’agression variables attribuant à chaque ennemi un comportement unique. Des armes monstrueuses de haute technologie - Du Lance-Grenades, au Fusil à Impulsion Plasma en passant par l’Arme Alien et le Lance-Roquettes Quad, sans oublier l’arme la plus puissante de toutes : le Canon à Fusion Atomique !

- Du Lance-Grenades, au Fusil à Impulsion Plasma en passant par l’Arme Alien et le Lance-Roquettes Quad, sans oublier l’arme la plus puissante de toutes : le Canon à Fusion Atomique ! Des arrière-plans interactifs avancés avec la technologie des particules - Les toiles d’araignées se balancent. Les bulles forment des cercles à la surface de l’eau. Les balles ricochent. Les arbres prennent feu et s’écrasent au sol. Les cascades bouillonnent d’écume.

- Les toiles d’araignées se balancent. Les bulles forment des cercles à la surface de l’eau. Les balles ricochent. Les arbres prennent feu et s’écrasent au sol. Les cascades bouillonnent d’écume. Des dinosaures bioniques - Des Raptors aux Dents Acérées comme des Rasoirs. Des Tricératops armés jusqu’aux dents. Une Infanterie Alien et un T-Rex à Guidage Laser. Il suit tous vos mouvements grâce à une technologie de suivi de la tête.

Quand sortira Turok Trilogy Bundle ?





La date de sortie de Turok Trilogy Bundle est fixée au 31 octobre 2025, uniquement sur PlayStation 5 et Switch 1. Un joli cadeau d'Halloween pour les joueurs qui vont pouvoir agrandir leur collection, que ce soit sur la console actuelle de Sony ou sur l'ancienne machine de Nintendo, qui est visiblement loin d'être obsolète. Pour rappel, la plupart des jeux sortis sur Switch 1 sont rétrocompatibles sur la nouvelle Switch 2.

Où acheter Turok Trilogy Bundle ?





Voici où précommander la trilogie Turok en version physique au meilleur prix :

Quel avenir pour Turok ?





Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, nous avions découvert Turok: Origins, qui sera un jeu de tir à la troisième personne nous propulsant sur une planète extraterrestre pour affronter des dinosaures en solo ou en coopération. Un titre développé et édité par Saber Interactive (World War Z, Warhammer 40,000: Space Marine 2) et qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S à une date inconnue.