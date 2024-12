Turok: Origins, le chasseur de dinos est de retour avec une première vidéo de gameplay

La cérémonie des Game Awards 2024 a vraiment mis l'accent sur les franchises cultes qui font leur grand retour. Ōkami, Onimusha: Way of the Sword, Virtua Fighter, Ninja Gaiden: Ragebound ou encore Screamer, les vieux joueurs ont eu de belles surprises. Et si vous aimez les jeux de tir avec des dinosaures, en voilà encore un autre.

Non, il ne s'agit pas de Dino Crisis, mais bien de Turok. Nous avons eu droit à la première bande-annonce de Turok: Origins, un nouveau jeu de tir à la troisième personne teinté de science-fiction qui nous emmènera sur une planète extraterrestre pour affronter des dinosaures. Le jeu sera développé et édité par Saber Interactive (World War Z, Warhammer 40,000: Space Marine 2), un studio bien occupé puisqu'il planche également sur Jurassic Park: Survival et RoadCraft. Voici tout ce qu'il faut savoir sur Turok: Origins :

Incarnez le légendaire guerrier Turok pour affronter des dinosaures féroces et une menace extraterrestre terrifiante dont le but est de supprimer toute trace de vie humaine dans la galaxie. Lancez des attaques dévastatrices sur vos ennemis à l'aide d'armes et de compétences, puis récupérez leur ADN pour améliorer votre arsenal. Embarquez dans une aventure aux enjeux considérables, en solo ou avec des amis, et élucidez des mystères qui permettront de sauver l'humanité. Combattez des ennemis : battez-vous en solo ou en équipe contre des dinosaures, créatures et boss qui vous emmèneront dans le ciel, sur terre, dans les marécages et même les grottes afin de tester vos compétences au maximum. Participez à des combats intenses où les joueurs devront utiliser tout ce qui se trouve à leur disposition pour sortir victorieux, y compris des attaques de mêlée, des compétences spéciales, et des armes perfectionnées.

Tirez parti de votre arsenal : débloquez et améliorez votre armement de pointe pour dominer vos combats et neutraliser vos ennemis. Fusils plasma, pistolets à rayons, fusils de précision, arcs, fusils à pompe, et plus encore seront à votre disposition.

Débloquez des pouvoirs d'ADN : extrayez de l'ADN de vos ennemis tombés au combat et dans l'environnement afin de débloquer des pouvoirs qui changeront la donne et feront évoluer votre combinaison en temps réel. En plus de parfaire votre look, chaque pouvoir d'ADN offre également des compétences et aptitudes améliorables afin de faire pencher la balance en votre faveur au combat.

Une histoire épique sur les terres désolées : au fil des missions de Turok, les joueurs visiteront des lieux à la fois époustouflants et mortels sur plusieurs planètes. Temples anciens, canyons désertiques et jungles denses, chaque lieu renferme des éléments d'une histoire inoubliable pleine de rebondissements.

Turok: Origins sortira à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver les autres jeux de la franchise à petit prix sur GOG.com.