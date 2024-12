Ōkami : Capcom dévoile une suite inespérée avec un créateur légendaire à la réalisation

Cette édition 2024 des Game Awards sous le signe du dixième anniversaire de l'évènement était riche en surprises et en retours de licences appréciées des joueurs. Et de ce côté, Capcom est clairement un cran au-dessus. Après avoir introduit Onimusha: Way of the Sword, l'éditeur japonais a eu droit à la dernière annonce de la soirée, en mettant de côté le one more thing, le tout en musique sur scène. Non, vous ne rêvez pas, Ōkami va être ressuscité et ce ne sera pas au détour d'un remaster ou autre remake, mais bien via un projet entièrement inédit !

Paru initialement en 2006 sur PS2 avant d'être porté sur Wii, puis de faire son retour en HD sur PS3 et d'être porté sur tout un tas d'autres consoles par la suite, ce jeu d'aventure signé Clover Studio avait déjà connu une suite sur DS, Ōkamiden. Toutefois, ici, c'est bel et bien du premier épisode dont il est question. Pour le moment, le teaser sous forme de fresque animée nous montre simplement une louve qui pourrait ou non être Amaterasu (un autre descendant est toujours possible).

Le seul autre détail dévoilé est de taille, puisque le directeur de cette suite d'Ōkami ne sera autre que celui de l'original, le seul et unique Hideki Kamiya ! Le créateur japonais a quitté PlatinumGames en octobre 2023 et nous ne savions pas ce qu'il faisait depuis. Le voilà donc revenu auprès de Capcom, de quoi ravir les fans de ses jeux. Bon, compte tenu du peu qui est montré, il va sans doute falloir patienter quelques années pour du concret, mais nous ne sommes plus à ça près désormais.

Le jeu culte Okami est renommé pour sa direction artistique et son univers magistral, son histoire émouvante et ses aventures captivantes. Aujourd'hui, une toute nouvelle épopée dans l'esprit d'Okami est officiellement en préparation !

