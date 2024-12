Onimusha: Way of the Sword, la franchise culte de Capcom est de retour avec un teaser et une sortie lointaine

Capcom vient de surprendre tout le monde à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2024 qui se tenait cette nuit. Le studio japonais vient de faire revivre l'une de ses plus célèbres franchises des années 2000, qui se fait malheureusement oublier depuis près de 20 ans. Oui, Onimusha est de retour (sans Jean Reno).

Vous pouvez admirer ci-dessus le premier teaser d'Onimusha: Way of the Sword, qui mélangera une nouvelle fois les ambiances du Japon traditionnel et la fantasy. Les Genma, des démons monstrueux, seront évidemment de la partie, qu'il faudra occire à l'aide de notre katana. La mécanique des orbres est bien présente dans la vidéo et devrait évidemment faire son retour, tout comme le Gant Oni. Onimusha: Way of the Sword prendra place dans la ville de Kyoto, au début de la période Edo, transformée par un miasme.

Malheureusement, il va falloir être très patient, Onimusha: Way of the Sword est attendu en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.