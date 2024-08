RoadCraft : les créateurs de MudRunner présentent leur nouveau simulateur avec de gros engins

Saber Interactive a un C.V. varié, il est surtout connu pour avoir développé l'excellent shooter coopératif World War Z, mais également MudRunner, SnowRunner et plus récemment Expeditions: A MudRunner Game. C'est dans cette lignée que sera son prochain jeu, dévoilé lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024.

RoadCraft sera un jeu de simulation qui nous demandera de dirigier une entreprise spécialisée dans la reconstruction de sites industriels ravagés par des catastrophes naturelles. Les développeurs présentent RoadCraft en détail :

Qu’il s’agisse d’une inondation dévastatrice ou d’une tempête de sable impitoyable, votre mission sera de mobiliser une flotte impressionnante de véhicules de chantier pour dégager les débris, relancer les usines désaffectées, et rebâtir certaines infrastructures essentielles comme les routes et les ponts pour relancer l'économie locale.

RoadCraft repousse les limites du réalisme avec un moteur physique avancé, offrant des interactions inédites et tangibles avec l'environnement. Attendez-vous à une immersion sans précédent et une expérience de jeu inédite qui allie conduite, manipulation d’engins de chantier et gestion de matériaux de reconstruction.

Prenez les commandes de votre flotte de véhicules de chantier pour surmonter les défis les plus ardus. Utilisez votre bulldozer pour dégager les routes encombrées, mobilisez votre transporteur lourd pour déplacer plusieurs véhicules, et employez vos grues, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour soulever des conteneurs et équipements avec précision. Remettez une usine en route en la reconnectant au réseau électrique avec votre câblier, répandez de l'asphalte brûlant avec votre finisseur puis aplatissez-le parfaitement avec votre rouleau compresseur afin de créer de nouvelles routes. Explorez et débloquez plus de 40 véhicules au fil de votre progression dans une campagne scénarisée captivante. Chaque objet, selon sa masse et sa taille, peut être déplacé et manipulé pour atteindre vos objectifs. Utilisez des éléments comme le sable, le bois ou le goudron pour transformer le terrain et faciliter le passage de vos véhicules. Chaque ressource trouvée peut servir à la reconstruction ! Ravitaillez les usines et les carrières de sable pour assurer une production continue de ressources utiles à l’édification de routes et de ponts. En tant que chef des opérations, planifiez les itinéraires de vos camions de transport sur la carte et veillez à ce qu'aucun obstacle ne gêne leur chemin !