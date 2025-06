Romeo is Dead Man : Grasshopper et Suda51 dévoilent leur nouveau jeu d'action bien barré

Lors du PlayStation State of Play de ce soir, nous avons enfin eu des nouvelles de Grasshopper Manufacture, le studio de Suda51 qui nous avait laissés en 2021 avec No More Heroes III. Autant dire que les joueurs se demandaient ce que préparait le développeur japonais, eh bien nous avons eu la réponse, voici la première bande-annonce de Romeo is a Dead Man.

Romeo is a Dead Man sera sans surprise un jeu d'action à la troisième personne, dans le pur esprit des précédents titres du studio nippon. Voici une présentation :

Au programme de cette virée débridée : de l’action « sang pour sang » explosive, des rebondissements de ouf, sans oublier tout un tas de trucs et bidules qui se la jouent plus ou moins stéréotypés ! Répondant au doux nom de Roméo Stargazer, notre héros est coincé entre la vie et la mort. Vous parlez d’une tuile ! Pourquoi se retrouve-t-il dans cet état, demandez-vous ? Tout simplement parce qu’au moment où notre héros passait l’arme à gauche, un génie de la science a décidé de jouer les trublions et de créer un paradoxe temporel qui a brisé le continuum espace-temps. Oui, tout un programme ! Du coup, notre ami Roméo est devenu le Dead Man, un agent spécial du FBI spatio-temporel. Arborant un masque qui en jette, dénommé Dead Gear, Roméo doit pourchasser les fugitifs les plus recherchés de l’espace-temps, et ce, dans plusieurs univers !

Le jeu d’action le plus sanglant de GhM à l’heure actuelle





Roméo brandit tour à tour des armes à feu et des épées. Qui plus est, il ne se gêne pas pour utiliser les pouvoirs de ses ennemis contre eux, histoire de pulvériser des hordes maléfiques dans cet exemple frappant d’action qui ne fait pas dans la dentelle. Ce titre déjanté inclut également un level design tellement malin que c’en est ridicule. En effet, vous bondirez entre le sous-espace du monde réel et des batailles azimutées suffisamment défoulantes pour démolir l’univers ! Quand les choses se compliquent, libérez Bloody Summer : une attaque spéciale alimentée en énergie par le sang accumulé de vos ennemis. Cette technique dévastatrice massacre tout le monde en un clin d’œil et vous permettra ainsi d’inverser le cours de la bataille. Vous pourrez alors reprendre le dessus en bonne et due forme !

Un scénario à l’action débridée pour une aventure qui transcende l’espace-temps





Lors de la traque de ces fugitifs, Roméo se retrouve soudain entraîné dans la recherche de sa petite amie, la mystérieuse Juliette, qui a disparu sans crier gare… Vous devrez jouer au jeu pour découvrir le fin mot de l’histoire (s’il y en a un), mais quand tout sera terminé (mort et enterré), Roméo parviendra-t-il à déceler la déchirure temporelle ?! Restez dans les parages !