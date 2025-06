At Fate's End : les créateurs de Spiritfarer dévoilent leur nouveau jeu plein d'émotions

Thunder Lotus Games s'est fait remarquer avec Jotun, un Souls-like indépendant avec des Vikings, mais le studio a surtout brillé avec Spiritfarer, un jeu de gestion bac à sable. Son rogue-like coopératif Immortals 33 est toujours en accès anticipé, mais il a profité du Xbox Games Showcase pour présenter un autre titre, At Fate's End.

Vous pouvez découvrir la première bande-annonce d'At Fate's End ci-dessus, voici une présentation du jeu :

Brandissez votre lame. Affrontez votre sang. Décidez de votre destin.





At Fate's End est un jeu d'action-aventure où vous combattez ceux que vous aimez. Incarnez Shan, la jeune et habile héritière du clan Hemlock, et maniez l'épée légendaire des dieux, Aesus. Explorez un monde fantastique luxuriant, façonné à la main. Triomphez des créatures infâmes du royaume en combat. Résolvez des énigmes narratives complexes, découvrez des vérités douloureuses, et perfectionnez à la fois votre maîtrise de l'épée et votre savoir afin d'affronter vos frères et sœurs dans des duels intenses et chargés d'émotions pour décider du destin de votre famille.

Combattez par le fer et les vers





Votre lame peut frapper juste, mais votre voyage exigera bien plus que de simples prouesses martiales. Orientez les confrontations grâce à des dialogues tactiques et à une compréhension fine des dynamiques psychologiques qui exploite votre connaissance intime des secrets de votre famille pour prendre l'avantage.

Votre arbre de compétences est votre arbre généalogique





Chaque frère ou sœur que vous éliminez, ou avec qui vous vous réconciliez, façonne votre destin. Rassemblez les sept épées de pouvoir pour élargir votre arsenal de compétences et ainsi définir l'héritage de votre famille.

Par l'équipe de Spiritfarer





Par l'équipe acclamée derrière Spiritfarer, At Fate's End marie une action viscérale et précise à une narration riche et profonde. Le jeu explore les liens complexes entre frères et sœurs dans un monde où les épées s'entrechoquent et où les blessures familiales sont encore béantes.

Combattez avec votre épée. Dialoguez avec votre âme. Affrontez votre famille, au bout du destin.