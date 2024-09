Super Mario Party Jamboree aura une multitude de modes pour nous amuser et faire bouger

Comme dit l'expression, jamais deux sans trois et c'est pourquoi après Super Mario Party en 2018 et Mario Party Superstars en 2021 nous allons accueillir d'ici quelques semaines Super Mario Party Jamboree, qualifié par Nintendo comme étant le plus grand épisode conçu à ce jour, incluant 22 personnages jouables dont Pauline et Ninji. Pour ne pas changer avec les productions de la firme de Kyoto, c'est une bande-annonce récapitulative (ou overview) qui a été mise en ligne il y a peu, introduisant la majeure partie de ce que nous pourrons trouver sur la cartouche. Si vous n'avez rien suivi à propos du jeu depuis sa révélation en juin dernier, c'est donc la vidéo idéale. Fait amusant qui a vite fait l'objet de nombreux commentaires, la voix off est celle d'Alexandre Gillet, connu pour avoir doublé Sonic à de nombreuses reprises depuis 2003, ce qui est assez cocasse.

Nous avons d'abord le mode Mario Party jouable jusqu'à quatre en local ou en ligne (en étant abonné au NSO), prenant place sur un plateau et où il faut récupérer le plus d'étoiles possibles pour gagner. Comme déjà évoqué, cinq plateaux seront inédits (Île Goomba, Bois rieur de Méga Wiggler, Galeries arc-en-ciel, Circuit déjanté et Base secrète de Bowser) et deux feront leur retour d'anciens épisodes (Le château arc-en-ciel de Mario de Mario Party et Pays Western de Mario Party 2).

La vidéo nous apprend qu'en remportant certains mini-jeux liés à un personnage du roster, nous pourrons nous lier d'amitié avec ce Camarade de Jamboree, à l'instar de Yoshi, chacun disposant d'une capacité pour nous aider au cours de la partie. En plus, cela donnera la possibilité d'acheter un deuxième objet dans le même tour voire une seconde étoile, mais il faudra évidemment posséder suffisamment de pièces.

En termes de mini-jeux, plus de 110 sont annoncés, mais certains nécessiteront l'usage des fonctionnalités gyroscopiques des Joy-Con. Quid des possesseurs d'une Switch Lite ? Est ensuite introduit la Marina des mini-jeux avec la mise en avant d'affrontements en 2v2, le mode Aventures aériennes utilisant plus que jamais les mouvements dans son gameplay, l'Usine Toad pour les amateurs de bille à déplacer à travers 30 niveaux, et Cuisine en cadence.

Enfin, les Défis de Bowser sont là où nous retrouverons le Koopathlon à 20 joueurs dont nous vous avons déjà parlé, avec un Faux Bowser que nous devrons aussi affronter dans la Brigade anti-Bowser, mettant à profit la coopération avec jusqu'à 8 joueurs.

Cela fait déjà beaucoup et tout n'a sans doute pas été révélé ! Super Mario Party Jamboree est attendu le 17 octobre sur Switch et vous pouvez le précommander au prix de 44,49 € sur Amazon ou chez Cdiscount.

