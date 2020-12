PS5 : Phil Spencer de Microsoft félicite Sony pour la DualSense

Clairement quand on y a gouté, dur de s’en passer. MS n’a pas été assez dans la prise de risque alors qu’ils étaient challenger...2 teraflops de plus c’est une chose, mais personnellement je les troque volontiers contre là Dual Sense, sur les jeux qui l’exploitent bien clairement l’immersion s’en retrouve renforcée.

Et sur des jeux multis type call of, No Man’s Sky, Dirt 5 etc la manette est bien exploitée, et c’est top