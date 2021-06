Racket NX : le squash aux doux airs d'Arkanoid va se voir doté d'un éditeur de niveau, il est en bêta sur les Quest

Racket NX fait partie des incontournables en réalité virtuelle. Nulle comparaison possible avec les ténors du ping-pong en réalité virtuelle tels que Racket Fury ou encore Eleven Table Tennis, mais il se joue pourtant à la raquette. Tel un casse brique sur écran 2D, c'est vous qui envoyez la balle afin de casser les blocs. Cependant, le gameplay va plus loin avec une jauge de temps, du scoring, des challenges, un mode multijoueur, etc. Le tout est un défouloir assez sympa sur des musiques entraînantes.

La prochaine mise à jour va introduire un éditeur de niveau. Pour l'instant réservée au canal bêta du jeu, la feature attendue depuis longtemps, car annoncée depuis sa phase d'Early Access, va pointer le bout de son nez. Au programme, la possibilité de personnaliser son tableau et les différentes vagues en ajoutant tous types de briques et de zones : soin, vortex, boosters, etc. La courte vidéo publiée sur Reddit par l'un des développeurs suggère même le partage de niveau, de quoi s'en donner à cœur joie.

Cet éditeur de niveau est actuellement disponible en phase de test sur les Oculus Quest 1 et 2. Pour pouvoir le tester, c'est simple, il suffit de vous rendre dans l'application Oculus sur votre smartphone, de cliquer sur l'icône du jeu (1), de faire de même sur le champ version (2), de sélectionner dans la liste déroulante (3) le canal « BETA 4 » et la version correspondante 5). Ce faisant, sachez qu'il s'agit bien d'une version non finalisée toujours en développement et pouvant donc contenir des bugs. Plus d'informations sur le Discord du jeu.

Racket NX est disponible sur les stores Oculus Quest, Oculus Rift et Steam au prix de 19,99 €.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.