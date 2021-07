Racket NX : le jeu de squash futuriste aux doux airs de casse-briques en route vers les Jeux Olympiques ?

Il y a des jeux qui ont le vent en poupe et qui ont su marquer les joueurs. C'est le cas de Racket NX. Selon One Hamsa, le studio derrière Racket NX, il se serait écoulé, depuis juillet 2018, plus de cent cinquante mille unités, toutes plateformes confondues soit sur les stores Oculus Quest et Oculus Rift, mais aussi Steam et Viveport. Le jeu cumule les éloges. À l'aise sur le marché de l'Occident, il est aussi proposé sur le marché chinois, notamment sur le Pico Store, dédié aux casques de réalité virtuelle de la marque dont le Pico Neo 3, redoutable concurrent de l'Oculus Quest 2 en Asie. Nul doute que sa base communautaire devrait encore s'élargir.

Loin d'un effet de mode, le jeu accueille toujours plus de joueurs chaque mois et sait les retenir. Nous évoquions il y a peu l'arrivée d'un éditeur de niveau ainsi que des challenges mensuels et le mode coop. C'est tout bonnement grâce à sa base solide, à l'engouement de son public et de la réalité virtuelle en général que le studio a décidé de voir les choses en grand ! Il y a peu, le Comité international olympique (CIO) annonçait les toutes premières Olympic Virtual Series, nées de l'alliance de cinq fédérations sportives internationales et éditeurs de jeux vidéo. Le but ? Créer des évènements sportifs virtuellement physiques et non physiques. La première session s'est déroulée du 13 mai au 23 juin 2021 et a accueilli des jeux de simulation tels que le cyclisme, le sport automobile ou encore le baseball. Cependant, aucune ne s'est déroulée en réalité virtuelle. Le studio One Hamsa a donc saisi sa chance afin que Racket NX devienne un jour le premier jeu VR de niveau olympique grâce à son fort potentiel. C'est en partenariat avec la Fédération internationale de Racquetball, et avec l'approbation de cette dernière, que Racket NX entend faire son chemin vers les Jeux olympiques en posant sa candidature auprès du CIO. Vous retrouverez le communiqué de presse de l'IRF à cette adresse.

Les arguments sont solides. Une communauté bien présente, une discipline qui se joue à la raquette, des classements, mais aussi son élargissement au marché chinois, grand amateur de badminton ou encore de ping-pong. Les arguments sont là, le dossier l'est aussi. Rien n'est finalisé pour autant et la route est encore longue, mais la première étape est passée et entend faire écho dans le monde du sport et susciter chez d'autres des vocations.

Et comme si ce coup de projecteur ne suffisait pas, c'est John Carmak lui-même, consultant CTO chez Oculus/Facebook, qui annonce que Racket NX sera le prochain jeu qu'il passera au peigne fin dans les fameux Carmak's App Review. La hype autour du jeu n'en finit pas !

My next public app review will be on Racket NX https://t.co/0u8rLcqFg4, which is already a popular Store app, so I want to try something new -- I am coming at it as a complete newbie, but I would also like to hear the issues that serious players have, so I can suggest solutions. — John Carmack (@ID_AA_Carmack) July 12, 2021

Racket NX est disponible sur les stores Oculus Quest, Oculus Rift, Steam et Viveport au prix de 19,99 €. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.