Racket NX : la mise à jour avec l'éditeur de niveau est disponible pour le jeu de squash futuriste en VR

Nous vous en parlions il y a peu, le studio One Hmas à l'origine Racket NX nous avait promis depuis ses premiers pas l'ajout d'un éditeur de niveau. Jusqu'alors en phase de test, la mise à jour est aujourd'hui disponible gratuitement. Au programme, la possibilité de personnaliser son tableau et les différentes vagues en ajoutant tous types de briques et de zones : soin, vortex, boosters, etc. Nous avons aussi la confirmation que nos créations pourront être partagées avec la communauté et, comme si ça ne suffisait pas, les développeurs proposent un système de vote pour tenter de propulser son niveau dans le gratin des challenges mensuels !

Il n'en fallait pas moins pour relancer l'attrait du jeu en rajoutant de nouveaux challenges ! Racket NX est disponible sur les stores Oculus Quest, Oculus Rift et Steam au prix de 19,99 €.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.